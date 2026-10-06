Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Több mint tizenkét év után távozott a Nemzeti Pedagógus Kar éléről Horváth Péter. A szervezet közleménye szerint az elnök október 4-én mondott le tisztségéről, döntését intézményvezetői és egyéb feladataival, valamint családi okokkal indokolta. Az új vezető megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök irányítja a kart.
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