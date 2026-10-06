Október 6, Fidesz–KDNP: Az önkény természete nem változott az évszázadok során

Rétvári szerint ma bátor emberekre van szükség. Fotó: Facebook

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az első magyar miniszterelnök soha semmilyen törvényt nem sértett, soha semmilyen jogszabállyal vagy alkotmánnyal szembe nem ment, mégis kivégezték. Az életével fizetett, nem azért, mert bármilyen törvényt megsértett, hanem azért, mert kiállt a magyar szabadságért és kiállt a magyar függetlenségért. Ez minden magyar számára intő jel az elkövetkezendő századokban is, hogy az ország függetlenségéért kiállni Magyarországon, az nagyon-nagyon kockázatos dolog.

A KDNP frakcióvezetője felidézte az aradi vértanúk utolsó mondatait, és úgy fogalmazott: nem gondolták volna, hogy a márciusi ifjak követelései közül valaha még aktuális lesz Magyarországon a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátására vonatkozó.

De sajnos így vagyunk ezzel ma, ma is azt követeljük, amit '48-ban követeltek: akiket politikai okokból börtönöztek be, jogerős bírói ítélet nélkül vannak börtönben, azoknak a szabadságát követeljük

– fogalmazott.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án rendelte el Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, akit hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsít a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

Az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb, október 1-jén Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását rendelte el. A Fidesz és Orbán Viktor szerint koncepciós eljárásról van szó.