NKA-ügy: kiengedik a börtönből Fásy Ádám feleségét

Az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb, október 1-jén Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását rendelte el. A Fidesz és Orbán Viktor szerint koncepciós eljárásról van szó.