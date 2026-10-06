Magyar Péter hazudott a választóknak a francia politikus szerint
Florian Philippot szerint a magyarok hamarosan visszasírják Orbán Viktort. A francia politikus egy brüsszeli hírre reagálva azt mondta, a magyar miniszterelnök az EU megszállottja.
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