„Lannert Judit ezt nem lájkolja” – nekimentek a kommentelők Magyar Péternek a válogatott győzelme után

A kommentelők egy részének az is feltűnt, hogy Magyar csak a találkozó lefújása után jelentkezett. „A meccs végén sikerült reagálni” – jegyezte meg Petra, s Imre is ezt tette szóvá a hozzászólásában: „A meccs után hajrá?? Előtte, vagy közben semmi??”

A „Szép volt, fiúk! Hajrá, magyarok!” fordulat kapcsán pedig többen arra hívták fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor hosszú ideje hasonló szöveggel kommentálja a válogatott szereplését. „Ezt is Orbán Viktortól láttad? Ő szokta így kiírni” – írta Richárd. Jenő arra biztatta Magyart, hogy „találj ki valamit saját kútfőből”, Szilvia pedig azt kérdezte: „Valami saját ötlet esetleg?”

Gabriella már egyenesen „copycatnek” nevezte Magyart, amiért szerinte Orbán Viktor jól ismert fordulatát használta. Adrienn a Fidesz-elnök bejegyzésének képernyőképét is mellékelte, és ironikusan megjegyezte: „néha valami saját szöveg?”