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„Lannert Judit ezt nem lájkolja” – nekimentek a kommentelők Magyar Péternek a válogatott győzelme után

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„Lannert Judit ezt úgyse érti meg, mit éreztünk tegnap este”, „Lannert Judit ezt nem lájkolja!”, „Oszd meg Lannerttel is, hogy ő megtudja, mi a hazaszeretet!” – többek között ilyen megjegyzésekkel árasztották el a kommentelők Magyar Péter bejegyzését, miután a miniszterelnök a magyar válogatott sikerét ünnepelte a Facebookon. A hozzászólók az oktatási miniszter korábbi, futballszurkolókról tett sértő kijelentései mellett azt is szóvá tették, hogy Magyar csak a mérkőzés után üzent, többen pedig azt firtatták, valójában kinek drukkolt. Mások azt tették szóvá, hogy a kormányfő az Orbán Viktor védjegyévé vált „Szép volt, fiúk! Hajrá, magyarok!” fordulatot használta a posztjában.

Kárpáti András
2026. 10. 06. 10:03
Forrás: Lannert Judit / Facebook

A kommentelők egy részének az is feltűnt, hogy Magyar csak a találkozó lefújása után jelentkezett. „A meccs végén sikerült reagálni” – jegyezte meg Petra, s Imre is ezt tette szóvá a hozzászólásában: „A meccs után hajrá?? Előtte, vagy közben semmi??”

 

A „Szép volt, fiúk! Hajrá, magyarok!” fordulat kapcsán pedig többen arra hívták fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor hosszú ideje hasonló szöveggel kommentálja a válogatott szereplését. „Ezt is Orbán Viktortól láttad? Ő szokta így kiírni” – írta Richárd. Jenő arra biztatta Magyart, hogy „találj ki valamit saját kútfőből”, Szilvia pedig azt kérdezte: „Valami saját ötlet esetleg?”

Gabriella már egyenesen „copycatnek” nevezte Magyart, amiért szerinte Orbán Viktor jól ismert fordulatát használta. Adrienn a Fidesz-elnök bejegyzésének képernyőképét is mellékelte, és ironikusan megjegyezte: „néha valami saját szöveg?”

 

lannert juditorbán viktorMagyar PéterSzóljon hozzá!

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