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NKA-ügy: letartóztatták Hankó Balázst

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NKA-ügy: letartóztatták Hankó Balázst

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Letartóztatta a bíróság Hankó Balázst a bíróság. Az Orbán-kormány miniszterét hétfőn vették őrizetbe az NKA-ügy miatt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A fideszes politikus ártatlannak vallja magát, szerinte koncepciós eljárás zajlik ellene és társai ellen.

Pámer Dávid
2026. 10. 01. 14:09
Fotó: Ladóczki Balázs

Lengyel minta

Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt exkluzív interjút adott a Hír TV-nek, amit a televízió kedd este adott le. A volt miniszter az interjúban is hangsúlyozta, egy politikai koncepciós eljárásról van szó, aminek két gyújtópontja van: az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás. Hankó Balázs hangsúlyozta, ezt a feljelentők is bizonyítják, hiszen az egyikük az ultraliberális Független Előadó-művészeti Szövetség, a másik pedig a Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amely az ukrán aranykonvoj ügyről vált ismertté. Hankó megemlítette, hogy Magyar Péter is arról posztolt korábban, hogy börtöben a helye.

Hankó Balázs visszautasította az interjúban, hogy ezek a pénzek kampánytámogatásokra mentek volna. Szerinte Magyar Péterék a lengyel mintát másolják, amikor a Tusk-kormány leszámolásba kezdett a politikai ellenfeleikkel.

A volt miniszter szóba hozta az NKA-ügyben sokszor megszólaló Molnár Áron NoÁrt is, aki szerinte politikai és társadalmi nyomást helyez az ügyészségre. Hozzátette: ennek köszönhetően őt is politikai fogollyá tették és a koncepciós eljárások ideje tért vissza Magyarországra. Hankó az interjú végén vádlóinak azt üzente: tények ismerete nélkül vádolni hiba, azonban, ha úgy vádolják, hogy a tényeket ismerik, az bűn.

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