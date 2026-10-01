Gajdos mindennel foglalkozik, csak a szakterületével nem. Hallgat az aszályhelyzet megoldásáról, a azbesztügyről, és a Velencei-tó vízpótlásának megoldásáról is.
„Gajdos elvtárs, ez már az ítélet” – a tiszás miniszter megelőlegezte Hankó Balázs letartóztatását
Teljesítmény hiányában botránykeltéssel próbálja felhívni magára a figyelmet Gajdos László. A miniszter szerint egyetlen embernek kellett volna 380 órát ledolgoznia 11 munkanap alatt. Csakhogy a tanácsadói órák elszámolása nem egy ember munkaidejét jelenti: a kutatáson több szakember dolgozott. Gajdos ma sem tud hibázni, bár az ülés még tart, ő megelelőlegezte Hankó Balázs letartóztatását.
Borítókép: Gajdos László, Élő környezetért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en