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NKA-ügy: letartóztatták Hankó Balázst

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„Gajdos elvtárs, ez már az ítélet” – a tiszás miniszter megelőlegezte Hankó Balázs letartóztatását

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Teljesítmény hiányában botránykeltéssel próbálja felhívni magára a figyelmet Gajdos László. A miniszter szerint egyetlen embernek kellett volna 380 órát ledolgoznia 11 munkanap alatt. Csakhogy a tanácsadói órák elszámolása nem egy ember munkaidejét jelenti: a kutatáson több szakember dolgozott. Gajdos ma sem tud hibázni, bár az ülés még tart, ő megelelőlegezte Hankó Balázs letartóztatását.

Gábor Márton
2026. 10. 01. 12:52
Forrás: Hatlaczki Balázs

Gajdos mindennel foglalkozik, csak a szakterületével nem. Hallgat az aszályhelyzet megoldásáról, a azbesztügyről, és a Velencei-tó vízpótlásának megoldásáról is. 

Borítókép: Gajdos László, Élő környezetért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

gajdos lászlókutatásfideszSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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