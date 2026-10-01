Vízvezeték-szerelő stabilizálta a gépet, fogász a megszúrt pilótát — megdöbbentő részletek a FlyDubai incidenséről + videó

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Izrael most megtiltotta, hogy vele ellenséges ország állampolgára gépet vezessen Tel-Avivba.

Magyar Nemzet
2026. 10. 01. 9:06
Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP

A fogorvos így folytatta: „teljesen biztosak voltunk abban, hogy meghalunk. A repülőgép fél perc alatt elképesztően sokat süllyedt. Amikor már Hajún és a másik pilóta át tudta venni az irányítást, éreztük, hogy megmenekülünk”.

Eső után köpönyeg 

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte: megszigorítják az izraeli úti céllal repülő gépek pilótáinak ellenőrzését. Netanjahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat az Izraelbe tartó járatokon, függetlenül attól, hogy azokat izraeli vagy külföldi légitársaság üzemelteti. Izraellel diplomáciai kapcsolatban nem álló országok pilótáit pedig nem fogadják. 

— Minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ismerni fogjuk, tudni fogjuk, kik ők, és valamilyen biztonsági ellenőrzést fogunk végezni mondta Doron Spielman, a hivatal szóvivője. Az ománi másodpilóta pontos indítékát jelenleg vizsgálják. — Izraelnek nem volt konkrét hírszerzési figyelmeztetése vagy jelzése az incidenssel kapcsolatban, közölte Netanjahu az amerikai Fox News televíziónak adott interjújában.

Borítókép: a FlyDubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járata (Fotó: Jack GUEZ / AFP)

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Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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