Vízvezeték-szerelő stabilizálta a gépet, fogász a megszúrt pilótát — megdöbbentő részletek a FlyDubai incidenséről + videó

A fogorvos így folytatta: „teljesen biztosak voltunk abban, hogy meghalunk. A repülőgép fél perc alatt elképesztően sokat süllyedt. Amikor már Hajún és a másik pilóta át tudta venni az irányítást, éreztük, hogy megmenekülünk”.

Eső után köpönyeg

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte: megszigorítják az izraeli úti céllal repülő gépek pilótáinak ellenőrzését. Netanjahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat az Izraelbe tartó járatokon, függetlenül attól, hogy azokat izraeli vagy külföldi légitársaság üzemelteti. Izraellel diplomáciai kapcsolatban nem álló országok pilótáit pedig nem fogadják.

— Minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ismerni fogjuk, tudni fogjuk, kik ők, és valamilyen biztonsági ellenőrzést fogunk végezni — mondta Doron Spielman, a hivatal szóvivője. Az ománi másodpilóta pontos indítékát jelenleg vizsgálják. — Izraelnek nem volt konkrét hírszerzési figyelmeztetése vagy jelzése az incidenssel kapcsolatban, közölte Netanjahu az amerikai Fox News televíziónak adott interjújában.

Borítókép: a FlyDubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járata (Fotó: Jack GUEZ / AFP)