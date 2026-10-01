Deutsch Tamás az NKA-ügyről: Mindenki kapott támogatást, a p…csmutogató, Noár és Mága Zoltán is

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Molnár Áron csontig ki volt finanszírozva állami filmek fellépti díjával és NKA-támogatással – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője a Telexnek adott interjúban az NKA finanszírozások körüli ügyről.

Máté Patrik
2026. 10. 01. 9:30
Deutsch Tamás szerint ezzel a magyar adófizetők pénze is hozzájárulhat a háborús költségek fedezéséhez Forrás: AFP

 

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Pilhál György
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Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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