Deutsch Tamás az NKA-ügyről: Mindenki kapott támogatást, a p…csmutogató, Noár és Mága Zoltán is
Molnár Áron csontig ki volt finanszírozva állami filmek fellépti díjával és NKA-támogatással – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője a Telexnek adott interjúban az NKA finanszírozások körüli ügyről.
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