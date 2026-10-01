Kínai kémektől rettegnek Európában
Kínai kémkedéstől tart az európai üzleti elit, miután a Global CEOs Dinner Club nevű társaság közölte, Brüsszel után Párizsban is elindítja a kapcsolatépítést célzó modellje működését. Szakértők szerint a közösség minden elemében úgy viselkedik, mintha egy hírszerző csoport volna. A britek ugyanakkor a kutatóik eredményeit féltik Kínától.
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