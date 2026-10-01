Új időpontot kapott a Veszprém számos szempontból különleges klub-vb-döntője

A múlton, illetve Nielsenen és Pascualon kívül is pikáns lesz a találkozó, hiszen a Barcelona trénere az exveszprémi Carlos Ortega, de mások is vannak, akik korábban a másik együttest erősítették: ilyen Ludovic Fabregas, Luka Cindric, Thiagus Petrus és Ali Zein is. Az egyiptomi El-Dera testvérek közül pedig Jehia a magyar, míg Szeif a spanyol gárdát erősíti jelenleg.

Xavier Pascual megtalálná a nyertes taktikát előző együttese ellen. Forrás: One Veszprém HC

Emil Nielsen és Xavier Pascual is előző csapata ellen ünnepelne

Biztató, hogy Emil Nielsen szerint a magyar bajnok még csak a csúcsteljesítménye 60-70 százalékát érte el, vagyis az idény folytatásában, és akár már csütörtökön is még erősebbé válhat. Kevésbé az, hogy a Barcelona több mint egy éve veretlen minden sorozatot figyelembe véve, legutóbb 2025. szeptember 18-án a Magdeburg nyert ellene. Rendes játékidőben a Veszprém is március óta nem talált legyőzőre, a nyáron alaposan megerősödött bakonyiak ráadásul a mostani idényben eddig megállíthatatlanok voltak.

A Barcelona az elmúlt nyolc idény mindegyikében BL-elődöntőt játszott, a Veszprémnek eközben az előző négy alkalommal egyaránt a negyeddöntő jelentette a végállomást az elitsorozatban. A Bajnokok Ligájában nem mellesleg majdnem három éve nem találkoztak egymással, így a már említett két klub-vb-mérkőzés a legfrissebb élmény. Az a két összecsapás hosszabbításba torkollott. Nem lenne meglepő, ha csütörtök este is hasonló történne.