Új időpontot kapott a Veszprém számos szempontból különleges klub-vb-döntője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Története során 4. alkalommal szerepel a Veszprém a férfikézilabda-klubvilágbajnokságon, és a bakonyi klub ezúttal is bejutott a döntőbe. A címvédő spanyol Barcelona ellen a trófea és a presztízs mellett az idénybeli veretlenség megőrzése is cél, ráadásul egy siker megalapozhatná a régóta várt sikeres évadot is Xavier Pascual együttesének.

Wiszt Péter
2026. 10. 01. 5:10
Sorozatban harmadik évben találkozik egymással a Veszprém és a Barcelona a klubvilágbajnokságon Forrás: One Veszprém HC

A múlton, illetve Nielsenen és Pascualon kívül is pikáns lesz a találkozó, hiszen a Barcelona trénere az exveszprémi Carlos Ortega, de mások is vannak, akik korábban a másik együttest erősítették: ilyen Ludovic Fabregas, Luka Cindric, Thiagus Petrus és Ali Zein is. Az egyiptomi El-Dera testvérek közül pedig Jehia a magyar, míg Szeif a spanyol gárdát erősíti jelenleg. 

Xavier Pascual megtalálná a nyertes taktikát előző együttese ellen
Xavier Pascual megtalálná a nyertes taktikát előző együttese ellen. Forrás: One Veszprém HC

Emil Nielsen és Xavier Pascual is előző csapata ellen ünnepelne

Biztató, hogy Emil Nielsen szerint a magyar bajnok még csak a csúcsteljesítménye 60-70 százalékát érte el, vagyis az idény folytatásában, és akár már csütörtökön is még erősebbé válhat. Kevésbé az, hogy a Barcelona több mint egy éve veretlen minden sorozatot figyelembe véve, legutóbb 2025. szeptember 18-án a Magdeburg nyert ellene. Rendes játékidőben a Veszprém is március óta nem talált legyőzőre, a nyáron alaposan megerősödött bakonyiak ráadásul a mostani idényben eddig megállíthatatlanok voltak.

A Barcelona az elmúlt nyolc idény mindegyikében BL-elődöntőt játszott, a Veszprémnek eközben az előző négy alkalommal egyaránt a negyeddöntő jelentette a végállomást az elitsorozatban. A Bajnokok Ligájában nem mellesleg majdnem három éve nem találkoztak egymással, így a már említett két klub-vb-mérkőzés a legfrissebb élmény. Az a két összecsapás hosszabbításba torkollott. Nem lenne meglepő, ha csütörtök este is hasonló történne.

 

kézilabdaklubvilágbajnokságBarcelonaONE VeszprémXavier PascualEmil NielsenEgyiptomCarlos OrtegaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmanfred weber

Webernek tetszik

Pilhál György avatarja

Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu