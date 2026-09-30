„A Manchester City játékosai helyében kukába dobnám az érmeket” – csalást kiált a legenda

– Nehéz ez a játékosoknak, nehéz az edzőnek. Olyan tulajdonosaid vannak, akik hajlandóak voltak csalni. Nagyon nehéz lesz ezeknek a játékosoknak a jövőben is fenntartaniuk azt a kiemelkedő színvonalat – fogalmazott.

Több mint 900 millió fonttal torzíthatták a pénzügyi helyzetet

A rendkívül kemény reakció hátterében a Premier League független bizottságának megállapításai állnak. Az ügy gyökerei 2018-ig nyúlnak vissza. A Der Spiegel akkor a Football Leaks dokumentumaira támaszkodva olyan belső levelezéseket hozott nyilvánosságra, amelyek kérdéseket vetettek fel a Manchester City finanszírozásával kapcsolatban. Az UEFA és a Premier League is vizsgálatot indított.

Az UEFA 2020-ban két évre kizárta a Cityt az európai kupasorozatokból és 30 millió eurós bírságot szabott ki rá. A nemzetközi Sportdöntőbíróság, a CAS azonban később eltörölte a kizárást, a büntetést pedig 10 millió euróra mérsékelte. A CAS szerint az UEFA egyes állításai nem bizonyultak megalapozottnak, más feltételezett szabálysértések pedig elévültek. A Premier League szabályai alapján azonban nem állt fenn ugyanez az időbeli korlát, így az angol liga folytatta saját vizsgálatát.

A Premier League 2023 februárjában emelt vádat, majd az ügyet egy független bizottság elé utalta. A tárgyalássorozat 2024 őszén zajlott, összesen 42 tárgyalási napon keresztül. A most közzétett ítélet megállapításai rendkívül súlyosak.

A bizottság szerint a Manchester City több kereskedelmi partnerével színlelt megállapodásokat alkalmazott, amelyek segítségével mesterségesen növelte bevételeit, illetve csökkentette kimutatott költségeit. A vizsgált konstrukciók összesített hatását a bizottság több mint 900 millió fontra tette.

A döntés szerint az Abu-Dzabihoz kötődő szponzoroktól papíron csaknem 950 millió font kereskedelmi bevétel érkezett a vizsgált időszakban, miközben maguk a szponzorok ennek csak mintegy 119 millió fontját fizették. A fennmaradó több mint 830 millió fontot a bizottság megállapítása szerint a klub tulajdonosi köréhez tartozó Abu Dhabi United Group finanszírozta.