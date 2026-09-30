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„A Manchester City játékosai helyében kukába dobnám az érmeket” – csalást kiált a legenda

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Roy Keane szerint a Manchester City játékosainak sikereire is árnyékot vet a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése. A Manchester United legendás csapatkapitánya odáig ment, hogy kijelentette: ha ő nyerte volna a Cityvel az érintett időszak bajnoki címeit, a kukába dobná az érmeit. Az angol bajnokot egy független bizottság valamennyi súlyos pénzügyi vádpontban bűnösnek találta, a következő nagy kérdés pedig az, milyen büntetést kap a klub.

Szalay Attila
2026. 09. 30. 11:39
Erling Haaland és Pep Guardiola is sokat nyert a Manchester City csapatával Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP

– Nehéz ez a játékosoknak, nehéz az edzőnek. Olyan tulajdonosaid vannak, akik hajlandóak voltak csalni. Nagyon nehéz lesz ezeknek a játékosoknak a jövőben is fenntartaniuk azt a kiemelkedő színvonalat – fogalmazott.

Több mint 900 millió fonttal torzíthatták a pénzügyi helyzetet

A rendkívül kemény reakció hátterében a Premier League független bizottságának megállapításai állnak. Az ügy gyökerei 2018-ig nyúlnak vissza. A Der Spiegel akkor a Football Leaks dokumentumaira támaszkodva olyan belső levelezéseket hozott nyilvánosságra, amelyek kérdéseket vetettek fel a Manchester City finanszírozásával kapcsolatban. Az UEFA és a Premier League is vizsgálatot indított.

Az UEFA 2020-ban két évre kizárta a Cityt az európai kupasorozatokból és 30 millió eurós bírságot szabott ki rá. A nemzetközi Sportdöntőbíróság, a CAS azonban később eltörölte a kizárást, a büntetést pedig 10 millió euróra mérsékelte. A CAS szerint az UEFA egyes állításai nem bizonyultak megalapozottnak, más feltételezett szabálysértések pedig elévültek. A Premier League szabályai alapján azonban nem állt fenn ugyanez az időbeli korlát, így az angol liga folytatta saját vizsgálatát.

A Premier League 2023 februárjában emelt vádat, majd az ügyet egy független bizottság elé utalta. A tárgyalássorozat 2024 őszén zajlott, összesen 42 tárgyalási napon keresztül. A most közzétett ítélet megállapításai rendkívül súlyosak.

A bizottság szerint a Manchester City több kereskedelmi partnerével színlelt megállapodásokat alkalmazott, amelyek segítségével mesterségesen növelte bevételeit, illetve csökkentette kimutatott költségeit. A vizsgált konstrukciók összesített hatását a bizottság több mint 900 millió fontra tette.

A döntés szerint az Abu-Dzabihoz kötődő szponzoroktól papíron csaknem 950 millió font kereskedelmi bevétel érkezett a vizsgált időszakban, miközben maguk a szponzorok ennek csak mintegy 119 millió fontját fizették. A fennmaradó több mint 830 millió fontot a bizottság megállapítása szerint a klub tulajdonosi köréhez tartozó Abu Dhabi United Group finanszírozta.

A bizottság arra jutott, hogy a konstrukciók célja a City bevételeinek mesterséges növelése és kiadásainak csökkentése volt annak érdekében, hogy a klub megfelelni látszódjon a pénzügyi előírásoknak. A testület szerint a City ezzel jelentősen megsértette mind a Premier League, mind az UEFA költekezési korlátait.

Mi lesz a Manchester City bajnoki címeivel?

A City a vizsgált 2009–2010 és 2017–2018 közötti időszakban három Premier League-címet szerzett: 2012-ben, 2014-ben és 2018-ban lett angol bajnok. Keane kijelentése elsősorban ezeknek a sikereknek a megítélésére vonatkozhat.

A független bizottság egyelőre nem szabott ki büntetést. Erről külön meghallgatást tartanak, amelyen a Premier League és a Manchester City is előadhatja álláspontját.

A szabályok alapján többféle szankció lehetséges. A bizottság pénzbírságot és pontlevonást is kiszabhat, valamint más sportszakmai büntetéseket is alkalmazhat. A szabályzat lehetőséget biztosít arra is, hogy a Premier League vezetőségének javasolják egy klub kizárását a sorozatból. A korábbi bajnoki címek esetleges elvétele szintén felmerült a brit sajtóban, de egyelőre semmilyen döntés nem született arról, hogy a City elveszíti-e bármelyik trófeáját.

Manchester CityRoy KeanePremier LeagueSzóljon hozzá!

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