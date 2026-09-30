Több mint tizenhat milliárd forint volt az OPUS profitja az első félévben
A stabilitás jellemezte az OPUS GLOBAL Nyrt. tevékenységét 2026 első félévében. A cégcsoport minden eredmény soron nyereséget ért el, üzemi szinten 21 milliárd forintot, adózás előtt több mint 23 milliárd forintot, míg az adózott eredmény 16,3 milliárd forint lett. Szintén kedvező volt, hogy a konszolidált nemzetközi számviteli elvek (IFRS) szerinti beszámoló alapján a saját tőke mérlegfőösszeghez viszonyított aránya enyhén javult 2026 első félévében.
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