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Thomas Tuchel lelkiismeret-furdalást érzett Anglia prágai NL-meccse után

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Thomas Tuchel elismerte, lelkiismeret-furdalása van amiatt, hogy az angol válogatott kedd esti, Csehország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzése előtt nem beszélt a Manchester City futballistáival a klubot sújtó történelmi jelentőségű ítéletről. Az angolok német szövetségi kapitánya a 2-0-s prágai győzelem után Jude Bellingham jövőjéről is beszélt, és egyértelművé tette: a Real Madrid sztárja idővel Harry Kane utódja lehet a csapatkapitányi poszton.

Szalay Attila
2026. 09. 30. 8:28
Thomas Tuchel Jude Bellingham jövőjéről is beszélt, aki Harry Kane utódja lehet a csapatkapitányi poszton Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP

Jude Bellingham lehet Kane utódja csapatkapitányként

Nem sokkal Kane találata után Jude Bellingham is pályára lépett, és amikor a csapatkapitány lejött, a Real Madrid középpályása kapta meg a karszalagot. A mérkőzés után Tuchelt arról kérdezték, tekinthető-e ez jelzésnek arra vonatkozóan, hogy a 23 éves Bellingham lehet a jövőben az angol válogatott állandó csapatkapitánya.

– Ha egy ilyen mérkőzés végén te vagy a csapatkapitány, akkor természetesen állandó csapatkapitány is lehetsz – mondta a német szakember. – Ez egy jutalom volt neki. Jó dolog. Úgy érzem, nagyon szeret velünk lenni.

Bellingham a csehek elleni találkozót megelőző kilenc válogatott mérkőzésén hét gólt szerzett és kettőt készített elő. Tuchel azt is elárulta, hogy a meccs napján külön beszélt vele a szerepéről. A játékos terhelése miatt eleve azt tervezték, hogy körülbelül fél órát kap, mivel a klubidényben addig nem kellett ilyen rövid idő alatt egymást követő mérkőzéseket játszania.

AngliaJude BellinghamThomas TuchelNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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