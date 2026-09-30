Thomas Tuchel lelkiismeret-furdalást érzett Anglia prágai NL-meccse után

Jude Bellingham lehet Kane utódja csapatkapitányként

Nem sokkal Kane találata után Jude Bellingham is pályára lépett, és amikor a csapatkapitány lejött, a Real Madrid középpályása kapta meg a karszalagot. A mérkőzés után Tuchelt arról kérdezték, tekinthető-e ez jelzésnek arra vonatkozóan, hogy a 23 éves Bellingham lehet a jövőben az angol válogatott állandó csapatkapitánya.

– Ha egy ilyen mérkőzés végén te vagy a csapatkapitány, akkor természetesen állandó csapatkapitány is lehetsz – mondta a német szakember. – Ez egy jutalom volt neki. Jó dolog. Úgy érzem, nagyon szeret velünk lenni.

Bellingham a csehek elleni találkozót megelőző kilenc válogatott mérkőzésén hét gólt szerzett és kettőt készített elő. Tuchel azt is elárulta, hogy a meccs napján külön beszélt vele a szerepéről. A játékos terhelése miatt eleve azt tervezték, hogy körülbelül fél órát kap, mivel a klubidényben addig nem kellett ilyen rövid idő alatt egymást követő mérkőzéseket játszania.