Az FTC a pályán szárnyal Európában, itthon az asztal mögött vív csatákat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szigorú sportvezetői összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be Magyar Péter: a tervezett változtatás közvetlenül érinti Kubatov Gábort, Deutsch Tamást és Szijjártó Pétert is. A Ferencváros helyzete különösen érzékeny: miközben a klub a Fradiváros-ügyben csaknem 25 milliárd forint és kamatai visszafizetésének követelésével néz szembe, Borbély Balázs csapata sportszakmailag kifejezetten erős időszakot él, és 3-1-es glasgow-i győzelemmel kezdte az Európa-liga alapszakaszát a Celtic ellen.

Magyar Nemzet
2026. 09. 30. 5:02
Az FTC legyőzte idegenben a Celticet is Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
Kubatov Gábor folytatná a munkát a Ferencvárosért
Kubatov Gábor folytatná a munkát a Ferencvárosért Fotó: Micheller Szilvia / Mede

A Ferencváros elnöke előbb csak annyit üzent, hogy „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni!”, majd részletesebben is beszélt a kialakult helyzetről. Elismerte, „cifra helyzet” van most, ugyanakkor leszögezte, ha szükség van rá, továbbra is szolgálni szeretné a Ferencvárost.

– Ha a Fradinak szüksége van rám, akkor én úgy, ahogy idáig, vagy még jobban, de tovább fogom szolgálni ezt a klubot – szögezte le Kubatov, aki szerint a zöld-fehér egyesület működése jóval a többiek előtt jár. – Nehéz elkerülni a vékony mezsgyét, ami a magabiztosság és a nagyképűség között van, de én nézem a többi klubnak a működését. Fényévekkel vagyunk előttük.

Kubatov felidézte, hogy a Fradiváros ­miatt a Ferencváros újabb európai főtáblára jutását követően tett feljelentést a Belügyminisztérium, ezúttal pedig az Európa-liga első fordulójában a Celtic 3-1-es idegenbeli legyőzése után érkezett az összeférhetetlenségi bejelentés.

Milliárdos kérdések

A Ferencváros körüli vita gyújtópontja a Fradiváros-ügy. A Belügyminiszté­rium közlése alapján összesen 24,947 milliárd forint állami támogatásról van szó, amelynek visszafizetését rendelte el a sportért felelős államtitkárság. A támogatást 2016-ban és 2017-ben kapta az FTC a népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemére, a projekt azonban az eredetileg tervezett formában nem épült meg. A Belügyminisztérium feljelentést tett az ügyben: a tárca szerint az első, tízmil­liárdos ütemből több mint 8,5 milliárd forint jelent meg dologi vagy működési kiadásként, a második, 14,9 milliárdos támogatásból pedig 11,2 milliárd került az FTC Labdarúgó Zrt.-hez, amely az összegből futballisták leigazolását finanszírozta.

Később módosították a támogatási célt, amely így már az említett tételekre is felhasználhatóvá válhatott, ám a Belügyminisztérium álláspontja szerint ez nem tehette visszamenőleg jogszerűvé a pénz korábbi felhasználását az eredeti céltól eltérő dolgokra. Az FTC ezt vitatja. A klub hivatalosan közölte, hogy nem fogadja el a Belügyminisztérium határozatát, és a teljes összeg harminc napon belüli visszafizetése vagy a részletfizetés lehetősége helyett utóellenőrzést kért. A Fradi álláspontja szerint a támogatásokat a módosított kormányhatározatoknak és támogatási dokumentumoknak megfelelően használta fel, és a teljes összeggel elszámolt.

Szárnyal a Ferencváros

Miközben a háttérben súlyos vita zajlik, Borbély Balázs csapata Európában menetel. A Fradi nemzetközi szereplése jelenleg minden képzeletet felülmúl. A csapat veretlenül, a nyolc selejtezős meccséből hatot megnyerve jutott el az Európa-liga főtáblájára, pedig nem voltak könnyű ellenfelei: a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a török Trabzonspor is fejet hajtott a zöld-fehérek előtt. – Szakmailag ez az Európa-liga-selejtezős menetelés nagyjából oda helyezhető, mint amikor a Bajnokok Ligájába bejutottunk – húzott párhuzamot a 2020-as BL-szerepléssel Dibusz Dénes csapatkapitány.

A Fradi az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában sem torpant meg, és 3-1-re győzött a skót Celtic glasgow-i katlanjában. Ezért is volt különös, hogy másnap Magyar Péter „az egykor szebb napokat látott Ferencvárosról” beszélt, amikor bejelentette a Kubatov klubelnöki szerepvállalását is ellehetetlenítő tervezetet. Mindez valóban cifra helyzetet szül: a pályán Borbély Balázs csapata euró­pai sikereket ér el, azon kívül pedig egyszerre két komoly ügy nehezedik a klubra – a Fradiváros támogatási elszámolása és az új sportvezetői összeférhetetlenségi rendszer. A következő hetekben ezért nemcsak az lesz a kérdés, mire képes még az FTC az Európa-ligában, hanem az is, hogy milyen körülmények között folytathatja működését az egyesület.

FradiFradi FTCKubatov GáborSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelekferencváros

A lex Kubatovval üzen mindenkinek a hatalom

Szentesi Zöldi László avatarja

A Ferencváros olyan komplex közügy, amellyel a politikának ugyan kötelessége foglalkoznia, de mindig a jó ízlés és a tisztesség határain belül, különben elszabadulnak az indulatok.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu