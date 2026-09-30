Az FTC a pályán szárnyal Európában, itthon az asztal mögött vív csatákat

Kubatov Gábor folytatná a munkát a Ferencvárosért Fotó: Micheller Szilvia / Mede

A Ferencváros elnöke előbb csak annyit üzent, hogy „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni!”, majd részletesebben is beszélt a kialakult helyzetről. Elismerte, „cifra helyzet” van most, ugyanakkor leszögezte, ha szükség van rá, továbbra is szolgálni szeretné a Ferencvárost.

– Ha a Fradinak szüksége van rám, akkor én úgy, ahogy idáig, vagy még jobban, de tovább fogom szolgálni ezt a klubot – szögezte le Kubatov, aki szerint a zöld-fehér egyesület működése jóval a többiek előtt jár. – Nehéz elkerülni a vékony mezsgyét, ami a magabiztosság és a nagyképűség között van, de én nézem a többi klubnak a működését. Fényévekkel vagyunk előttük.

Kubatov felidézte, hogy a Fradiváros ­miatt a Ferencváros újabb európai főtáblára jutását követően tett feljelentést a Belügyminisztérium, ezúttal pedig az Európa-liga első fordulójában a Celtic 3-1-es idegenbeli legyőzése után érkezett az összeférhetetlenségi bejelentés.

Milliárdos kérdések

A Ferencváros körüli vita gyújtópontja a Fradiváros-ügy. A Belügyminiszté­rium közlése alapján összesen 24,947 milliárd forint állami támogatásról van szó, amelynek visszafizetését rendelte el a sportért felelős államtitkárság. A támogatást 2016-ban és 2017-ben kapta az FTC a népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemére, a projekt azonban az eredetileg tervezett formában nem épült meg. A Belügyminisztérium feljelentést tett az ügyben: a tárca szerint az első, tízmil­liárdos ütemből több mint 8,5 milliárd forint jelent meg dologi vagy működési kiadásként, a második, 14,9 milliárdos támogatásból pedig 11,2 milliárd került az FTC Labdarúgó Zrt.-hez, amely az összegből futballisták leigazolását finanszírozta.