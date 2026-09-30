Menthetetlen felmentések

Mindezek végén derülhetne ki, hogy az intézmény a lehetőségekhez képest hogyan működik, milyen tartalékok vannak, vagy épp milyen innovációk. Végül mindezeket figyelembe véve lehetne megállapítani, hogy a vezetés jól végzi-e a dolgát, vagy sem. Vannak-e valóban szakmai, emberi hibák, amelyek felelőssége az igazgatót terheli?

Ám, ha ilyen elemző áttekintések nincsenek, márpedig nincsenek – ennyi idő alatt nem is készülhettek volna el – akkor miről beszélünk? Milyen okok alapján csereberélik az igazgatókat?

Valljuk be, amik esetleg ezzel kapcsolatban elhangzanak a nyilvánosságban, azok többnyire értékelhetetlen mellébeszélések. Vitára sem érdemesek.

Csodálkozva szemléljük, hogy mindeközben néma csend van. A napokban ugyan a Kórházszövetség feltett egy udvarias kérdést, amire meglehetősen egyszerű, lakonikus választ kapott.

Hol vannak a kamarák, az orvosi és szakdolgozói szakszervezetek, a valamikor jelentős súlyú EGVE (Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete)? Azon nem csodálkozhatunk, hogy az új vezetők elfogadták a felkérést, a kinevezést. (Bár talán nem kellett volna.) Valószínűleg – mint az emberek általában – úgy vélik, ők jobbak, rátermettebbek. Ám ha így van is: mit éreznek majd akkor, ha néhány év múlva rájuk kerül a sor – ugyanígy, indoklás nélkül. És mindaddig így lesz ez, amíg a kórház érdemi működését bemutató, fentebb vázolt szakmai szempontok nem tudnak érvényesülni.

Ha egy kórházigazgató észleli, hogy az udvari munkása nem jól végzi el a feladatát, vagy ittasan jön be dolgozni, bizony nagyon össze kell szednie magát, hogy hosszadalmas munkajogi eljárás keretében megválhasson tőle. Vagy: az igazgató észleli, hogy egyik osztályvezető orvosa a fiatalabb kollégáknak kevesebb műtéti lehetőséget ad, esetleg a korábbi műtétszámához képest feleannyi protézis műtétet végez, de délután a szomszéd utcai „magánkórházban” operál. Közben nem nevel utódot, nem követi a szakma fejlődését, nem akarja megtanulni és alkalmazni az új eljárásokat. Vajon hogyan tudna az igazgató megválni ettől a munkatársától – a betegek érdekében? Miféle frusztrációkat, jogi kalamajkákat venne a nyakába – valószínűleg sikertelenül.