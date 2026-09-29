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Veszélyes kijelentés Ruttétól: Szemet szemért elven alapulnak a NATO válaszai az orosz hibrid támadásokra

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Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy a Szövetség válaszai az orosz hibrid támadásokra nem mindig nyilvánosak, és a „szemet szemért” elven alapulnak. Rutte egyértelműen kifejezte támogatását Ukrajna irányába is. Oroszország közben figyelmeztet, hogy „Ukrajnának meg kell fizetnie az elmúlt hónapokban tanúsított magatartásáért”.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 29. 17:58
Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: HALIL SAGIRKAYA Forrás: ANADOLU

„A legjobb válasz bármilyen orosz akcióra ebben a »szürke zónában« az, hogy megerősítsük, nem pedig gyengítsük Ukrajna támogatását. Végül is a céljuk az, hogy megosszanak minket, hogy eltereljék a figyelmünket Ukrajnáról, és egymás között kezdjünk megbeszéléseket arról, hogy mi történik, miért, és hogyan kapcsolódnak ezek az események” – magyarázta Rutte.

Egyértelmű jelzést adunk Moszkvának. Még többet fogunk tenni Ukrajnáért, nem kevesebbet 

– zárta a főtitkár.

Moszkva egyértelműen fogalmaz 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a napokban arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi kijelentései kellően világossá tették Oroszország álláspontját a jövőbeli tárgyalásokkal kapcsolatban – írja a News Fire hírportál. Peszkov azokra a kérdésekre válaszolt, amelyek arra vonatkoztak, hogy az orosz elnök mit értett azon, hogy Moszkva nemzeti érdekei alapján fogja meghozni döntéseit.

Peszkov hangsúlyozta, hogy 

Ukrajnának meg kell fizetnie az elmúlt hónapokban tanúsított magatartásáért. Rámutatott Oroszország nemzeti érdekére, hogy biztosítsa, hogy egyetlen fél se merje katonai akcióval fenyegetni az országot, utalva Kijev azon nyilatkozataira, amelyek arról szóltak, hogy 40 napon belül megsemmisítő csapást mérnek Oroszországra.

A Kreml szóvivője megjegyezte, hogy Putyin nyilatkozata az ügyben átfogó volt, és kevés teret hagyott a félreértéseknek. Az orosz elnök szeptember 25-én Szentpéterváron újságíróknak elismerte, hogy a tárgyalások újraindítására vonatkozó javaslatok továbbra is mérlegelés alatt állnak.

Putyin jelezte, hogy Moszkva gondosan át fogja gondolni a lehetőségeit Ukrajna legutóbbi lépéseit követően. Világossá tette, hogy a tárgyalások esetleges újraindításával kapcsolatos döntést kizárólag Oroszország nemzeti érdekei és biztonsági követelményei fogják meghatározni.

Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)

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