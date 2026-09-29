A lehulló betontól a BL-döntőig – így épültek a sport szentélyei

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Cristiano Ronaldo 2009-ben még egy olyan Puskás Ferenc Stadionban futballozott Budapesten, amelynek felső karéját évekkel korábban életveszélyessé nyilvánították. Tizenhét évvel később a Bajnokok Ligája döntőjét rendezték ugyanott. Az Orbán-kormányok stratégiai célnak tekintették a sportlétesítmény-fejlesztést, aminek köszönhetően Magyarország sorra rendezte a világversenyeket. Most az a kérdés, hogyan tovább.

Magyar Nemzet
2026. 09. 29. 16:52
Puskás Aréna Fotó: JURE MAKOVEC Forrás: AFP

2010 után ebből még tudatosabb állami sportpolitika lett. Orbán Viktor ebben az időszakban már úgy fogalmazott, hogy a kormány célja „a sportot stratégiai ágazattá” tenni. Ebbe illeszkedett az országos szintű létesítményfejlesztés is.

A 2017-es vizes világbajnokság lett az új korszak egyik első nagy nemzetközi sikere. Kevesebb mint két év alatt felépült a Duna Aréna, amely a világbajnokságon 12 ezres nézőtérrel működött. Julio C. Maglione, a világszövetség akkori elnöke azt mondta, Budapest rendezte „a FINA történetének legjobb világbajnokságát”. A Duna Aréna 2022-ben öt éven belül másodszor volt a vizes világbajnokság otthona.

The Puskas Arena shines in the colors of PSG after Saint Germain won the UEFA Champions League final football match against Arsenal FC in Budapest on May 30, 2026. (Photo by JURE MAKOVEC / AFP)
Puskás Aréna Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

A 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokságra újabb két nagy létesítmény készült. Szegeden felépült a Pick Aréna, Budapesten pedig elkészült az MVM Dome, Európa egyik legnagyobb kézilabdacsarnoka, amely azóta a női Bajnokok Ligája Final Fourjának helyszíne, és a 2027-es vizes világbajnokságon is használni fogják.

A 2023-as atlétikai világbajnokságra is új létesítmény épült a korábbi rozsdaövezetben a Duna-parton: a Nemzeti Atlétikai Központ. A vb idején 35 ezres stadiont az esemény után úgy alakították át, hogy tartósan használható atlétikai központ maradjon. Sebastian Coe, a World Athletics elnöke a vb után így fogalmazott: – Új szintre emeltük a szabadtéri világbajnokságok mércéjét. Szolgáljon mintaként ez az esemény.

A vb-re több mint négyszázezer jegyet adtak el, a kilenc esti programból hét telt házas volt. A stadion kiállja az idő próbáját is: most szeptemberben ott rendezték a World Athletics új csúcseseményét, az első világdöntőt. Mindhárom esti program telt házas volt.

Az elmúlt évek sportesemény-rendezési hulláma ennél is nagyobb. 2022-ben Magyarországról rajtolt a Giro d’Italia, 2025-ben 33 év után visszatért Magyarországra a MotoGP. A Forma–1 pedig külön történet, hiszen a Magyar Nagydíj 1986 óta megszakítás nélkül része a világbajnokságnak. Csakhogy a Hungaroring is az elmúlt években újult meg: új paddock, főépület és főlelátó készült, aminek köszönhetően a Magyar Nagydíj szerződését 2032-ig meghosszabbították.

Mindez csak a jéghegy csúcsa: a kevésbé látványos változás az ország sportpályáin, öltözőiben, edzőközpontjaiban és utánpótlás-létesítményeiben történt. Az MLSZ összesítése szerint 2011 és 2024 között több mint 1500 új futballpálya épült, több mint 3400 pálya újult meg.

Athén figyelmeztet

Most az a kérdés, hogyan tovább. A tavaszi kormányváltás után az új miniszterelnök, Magyar Péter az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin társaságában nézte végig a PSG–Arsenal BL-döntőt. Júliusban ugyanez ismétlődött meg a Hungaroringen, ahol Magyar Péter a futam után többek között két F1-es világbajnokkal, Lando Norri­ss­zal és Max Verstappennel is találkozott. Szep­temberben pedig a Nemzeti Atlétikai Központban fogadta Usain Boltot, a budapesti világdöntő nagykövetét.

A világot hazánkba vonzó sportlétesítményeket az Orbán-kormányok nemcsak megépítették, hanem folyamatosan meg is töltötték élettel. Mindez már az új kormány felelőssége, mert rossz példák is akadnak a világban. Athén figyelmeztető jel: a 2004-es olimpia után néhány évvel a Hellinikon komplexumot már gaz nőtte be és graffitik borították be egy lezárt területen.

Idehaza az új kormány a napokban változtatta meg a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályokat: a támogatásukról 500 millió forint alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, afelett pedig a kormány dönt. A sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi sportesemények előkészítése, megpályáztatása, megszervezése és lebonyolítása a megszűnő Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség helyett.

Pósfai Gábor belügyminiszter úgy fogalmazott a Testnevelési Egyetem tanévnyitóján, hogy az új sportvezetés egyik kiemelt célja a kiépült magyar létesítményi infrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. A lecke fel van adva, vagy sportosabban: a leköszönt korszakban e tekintetben magasra került a léc.

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