A lehulló betontól a BL-döntőig – így épültek a sport szentélyei

2010 után ebből még tudatosabb állami sportpolitika lett. Orbán Viktor ebben az időszakban már úgy fogalmazott, hogy a kormány célja „a sportot stratégiai ágazattá” tenni. Ebbe illeszkedett az országos szintű létesítményfejlesztés is.

A 2017-es vizes világbajnokság lett az új korszak egyik első nagy nemzetközi sikere. Kevesebb mint két év alatt felépült a Duna Aréna, amely a világbajnokságon 12 ezres nézőtérrel működött. Julio C. Maglione, a világszövetség akkori elnöke azt mondta, Budapest rendezte „a FINA történetének legjobb világbajnokságát”. A Duna Aréna 2022-ben öt éven belül másodszor volt a vizes világbajnokság otthona.

Puskás Aréna Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

A 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokságra újabb két nagy létesítmény készült. Szegeden felépült a Pick Aréna, Budapesten pedig elkészült az MVM Dome, Európa egyik legnagyobb kézilabdacsarnoka, amely azóta a női Bajnokok Ligája Final Fourjának helyszíne, és a 2027-es vizes világbajnokságon is használni fogják.

A 2023-as atlétikai világbajnokságra is új létesítmény épült a korábbi rozsdaövezetben a Duna-parton: a Nemzeti Atlétikai Központ. A vb idején 35 ezres stadiont az esemény után úgy alakították át, hogy tartósan használható atlétikai központ maradjon. Sebastian Coe, a World Athletics elnöke a vb után így fogalmazott: – Új szintre emeltük a szabadtéri világbajnokságok mércéjét. Szolgáljon mintaként ez az esemény.

A vb-re több mint négyszázezer jegyet adtak el, a kilenc esti programból hét telt házas volt. A stadion kiállja az idő próbáját is: most szeptemberben ott rendezték a World Athletics új csúcseseményét, az első világdöntőt. Mindhárom esti program telt házas volt.

Az elmúlt évek sportesemény-rendezési hulláma ennél is nagyobb. 2022-ben Magyarországról rajtolt a Giro d’Italia, 2025-ben 33 év után visszatért Magyarországra a MotoGP. A Forma–1 pedig külön történet, hiszen a Magyar Nagydíj 1986 óta megszakítás nélkül része a világbajnokságnak. Csakhogy a Hungaroring is az elmúlt években újult meg: új paddock, főépület és főlelátó készült, aminek köszönhetően a Magyar Nagydíj szerződését 2032-ig meghosszabbították.