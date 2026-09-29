Hagi kitette a keretből a fiát, ez sem segített a románokon

– A korábbi szövetségi kapitányok is hívták Ianis Hagit, akkor is, amikor nehezebb időszakon ment át. Ezt kell csinálnia egy edzőnek, megmutatni ezeknek a játékosoknak, hogy továbbra is számítanak rájuk – fogalmazott Gheorghe Popescu, aki a meccsel kapcsolatban a két középső védő és Radu kapus teljesítményét is éles kritikával illette.

Gheorghe Hagi nem dugja homokba a fejét

A kritikák kereszttüzében lévő szövetségi kapitány sem akart úgy tenni, mintha minden rendben lenne, s a saját távozását is kilátásba helyezte.

– Átbeszéljük, merre tartunk, de százszázalékos fordulat kell. Semmi pozitívum nem volt. Aludnom kell egyet erre, de végső soron nem az számít, hogy mi lesz Hagi sorsa, hanem hogy erős román csapat épüljön, amely boldoggá teszi az országot, kijut a világversenyekre – fogalmazott Gheorghe Hagi.