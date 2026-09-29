Hagi kitette a keretből a fiát, ez sem segített a románokon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Gheorghe Hagi óriási legenda Romániában, de ez sem óvja meg a kritikáktól. A román válogatott két forduló után nulla ponttal áll a Nemzetek Ligája B4-es csoportjában, hétfő este hazai pályán kapott ki 4-2-re Bosznia-Hercegovina ellen. A szövetségi kapitány a Svédország elleni vereség után teljesen felforgatta a csapatát, fia, Ianis Hagi még a meccskeretből is kimaradt, de az eredmény súlyos vereség lett.

Koczó Dávid
2026. 09. 29. 8:25
Gheorghe Hagi irányításával a román válogatott két vereséggel kezdte az idei Nemzetek Ligája-szereplését Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A korábbi szövetségi kapitányok is hívták Ianis Hagit, akkor is, amikor nehezebb időszakon ment át. Ezt kell csinálnia egy edzőnek, megmutatni ezeknek a játékosoknak, hogy továbbra is számítanak rájuk – fogalmazott Gheorghe Popescu, aki a meccsel kapcsolatban a két középső védő és Radu kapus teljesítményét is éles kritikával illette.

Gheorghe Hagi nem dugja homokba a fejét

A kritikák kereszttüzében lévő szövetségi kapitány sem akart úgy tenni, mintha minden rendben lenne, s a saját távozását is kilátásba helyezte.

– Átbeszéljük, merre tartunk, de százszázalékos fordulat kell. Semmi pozitívum nem volt. Aludnom kell egyet erre, de végső soron nem az számít, hogy mi lesz Hagi sorsa, hanem hogy erős román csapat épüljön, amely boldoggá teszi az országot, kijut a világversenyekre – fogalmazott Gheorghe Hagi.

Nemzetek Ligája, hétfői eredmények

A divízió, 1. csoport

  • Belgium–Franciaország 0-1
  • Törökország–Olaszország 1-4

Az állás

  1. Franciaország 6 pont
  2. Belgium 3
  3. Olaszország 3
  4. Törökország 0

B divízió, 2. csoport

Az állás

  1. Észak-Írország 4 pont
  2. Ukrajna 4
  3. Grúzia 1
  4. Magyarország 1

B divízió, 4. csoport

  • Svédország–Lengyelország 3-1
  • Románia–Bosznia-Hercegovina 2-4

Az állás

  1. Svédország 6 pont
  2. Bosznia-Hercegovina 4
  3. Lengyelország 1
  4. Románia 0

C divízió, 2. csoport

  • Lettország–Ciprus 0-0
  • Örményország–Montenegró 2-3

Az állás

  1. Montenegró 6 pont
  2. Örményország 3
  3. Ciprus 1
  4. Lettország 1

 

román labdarúgó-válogatottAdrian MutuGheorghe HagiIanis HagiNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sebestyén Géza
idezojeleknyugdíj

Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

Sebestyén Géza avatarja

Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.