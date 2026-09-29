A gyilkos fenevad néha elbűvölő barát – mennyire ismeri?

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A Föld egyik legnagyobb és legveszélyesebb, ugyanakkor lenyűgöző ragadozója a tigris, amely olykor a mesékben is feltűnik, néha egészen barátságos kivitelben. Lássuk feismeri-e kvízünk tigriseit?

2026. 09. 29. 6:02
Forrás: Pixabay
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Ő épp egy kevésbé barátságos karakter A dzsungel könyve című regényből, és a könyv alapján készült számtalan filmből. Hogy hívják Maugli nagy ellenfelét?

 

               
       
       
       

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Sebestyén Géza
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Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

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Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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