A nagyon fontos keresztény ünnep, amit kissé elfeledtek – Ön mennyire ismeri?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A katolikus, az ortodox és az anglikán egyház is megtartja Kisboldogasszony ünnepét minden év szeptember 8-án. Kvízünk középpontjában is a mai misztérium áll – töltse ki és tesztelje tudását!

2026. 09. 08. 5:53
Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Mit ünnepelnek a keresztények Kisboldogasszony ünnepén?

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   
kisboldogasszony ünnepünnepSzűz Mária

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmakó

Fradi

Hegyi Zoltán avatarja

Azért persze aggódom is. Mert a gyűlölet és irigység vezérelte bosszúhadjárat elérheti a Népligetet is. A Belügyminisztérium feljelentést tesz. Mint a régi szép időkben, mondhatnánk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.