Rendkívüli

Itt az orosz válasz: magyar diplomatákat utasít ki Moszkva

Rendkívüli

Év végéig lezárták a Kossuth tér egyes részeit, tilos lesz tüntetni az Országház környékén

Itt a vége: a TEK beolvadt a rendőrségbe, megszűnt az Országgyűlési Őrség is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Október 1-jétől jelentős szervezeti átalakítás lépett életbe a rendvédelemben: a Terrorelhárítási Központ megszűnt önálló rendvédelmi szervként működni, és az ORFK közvetlen irányítása alá került. Ezzel párhuzamosan az Országgyűlési Őrség korábbi formájában megszűnt, feladatait pedig a TEK és a Készenléti Rendőrség között osztották meg.

Gábor Márton
2026. 10. 01. 11:42

A Fidesz-kormány hozta létre az önálló TEK-et és az Országgyűlési Őrséget is

A két szerv felszámolása egyben szimbolikus lépés is. A TEK-et a második Orbán-kormány hozta létre 2010-ben. Ekkor a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló, teljesen önálló belügyi és rendvédelmi szervként kezdett működni, Orbán Viktor miniszterelnök védelmét is ők látták el. 

Az önálló Országgyűlési Őrség létrehozása pedig Kövér László nevéhez köthető, 2013. január 1-jén jött létre önálló központi költségvetési szervként a házelnök irányítása alatt. Kövér László 2010-2026 között töltötte be ezt a tisztséget. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: TEK)

rendőrségterrorelhárítási központorfkországgyűlési őrségkészenléti rendőrségKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmanfred weber

Webernek tetszik

Pilhál György avatarja

Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu