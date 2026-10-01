Itt a vége: a TEK beolvadt a rendőrségbe, megszűnt az Országgyűlési Őrség is

A Fidesz-kormány hozta létre az önálló TEK-et és az Országgyűlési Őrséget is

A két szerv felszámolása egyben szimbolikus lépés is. A TEK-et a második Orbán-kormány hozta létre 2010-ben. Ekkor a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló, teljesen önálló belügyi és rendvédelmi szervként kezdett működni, Orbán Viktor miniszterelnök védelmét is ők látták el.

Az önálló Országgyűlési Őrség létrehozása pedig Kövér László nevéhez köthető, 2013. január 1-jén jött létre önálló központi költségvetési szervként a házelnök irányítása alatt. Kövér László 2010-2026 között töltötte be ezt a tisztséget.