Ma dönt a bíróság arról, hogy letartóztatják-e Hankó Balázst
Csütörtök délelőtt várhatóan dönteni fog a bíróság arról, hogy az ügyészség indítványa alapján letartóztatja-e Hankó Balázst. A fideszes politikust az NKA ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják, ugyanakkor Hankó ártatlannak vallja magát.
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