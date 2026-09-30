Egyéves csecsemőt küldtek a halálba
Hollandiában 2025 júniusában egy egyéves, súlyosan beteg csecsemő életét fejezték be mesterséges úton. A németalföldi államban jogszerű, hogy egy és 12 év közötti, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyerek is az eutanázia sorsára jussanak.
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