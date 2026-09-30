A német labdarúgó-válogatott csütörtökön Szerbiát fogadja, majd vasárnap Görögországban lép pályára a Nemzetek Ligájában – új játékosokkal.
Egyszerre bűnbak és kimagasló egyéniség a németek csapatkapitánya
A német labdarúgó-válogatott két forduló után egy ponttal áll a Nemzetek Ligája A divíziójának csoportkörében. Jürgen Klopp irányításával még nyeretlen a Nationalelf, amely új kerettel vág neki a következő két mérkőzésének. Mario Basler szerint Joshua Kimmich az első számú felelős a pontvesztésekért, Bastian Schweinsteiger viszont általánosabb problémát fogalmazott meg.
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