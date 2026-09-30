Djokovics kétórás mérkőzéssel tért vissza oda, ahol még sosem győzték le
A héten két hónap után rendeznek ismét ATP 500-as tenisztornákat, így Pekingben és Tokióban is rangos mezőny gyűlt össze. Kínában a korábbi hatszoros győztes Novak Djokovics már lejátszotta az első mérkőzését, és a szerb teniszező szerdán először tudott nyerni július 7. óta. Egyben 30. alkalommal sem talált legyőzőre Pekingben.
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