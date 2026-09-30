Seszták Miklós ügyvédjét is megfigyelték, már a képviselő mentelmi jogának kiadása előtt
Az ügyvédek is az NVVH célkeresztjébe kerülhetnek? Seszták Miklós védője azt állítja, nem csak ügyfelét, hanem őt is megfigyelték még az országgyűlési képviselő mentelmi jogának kiadatása előtt.
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