Új terv a migráció visszaszorítására

Az ötödik pont a visszaküldési rendszer megerősítésére irányul.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az új visszaküldési szabályaink teljeskörűen megvalósuljanak; mi pedig eszközeinkkel biztosítjuk, hogy a partnerek, a partnerországok is kivegyék a részüket a feladatból, különösen a visszafogadás tekintetében. A Frontex ebben is kulcsfontosságú szerepet fog játszani

- mondta Brunner.

A biztos kiemelte: Európa jelenleg jobban kézben tartja az illegális migrációt, mint az elmúlt évtizedben bármikor, az illegális belépések száma jelentősen csökkent, és a csökkenés üteme továbbra is erőteljes.

Az ötpontos tervet az uniós tagállamok bel- és igazságügyi miniszterei elé terjesztik az október 1-2-i tanácsülésen.

Borítókép: Migránsok Ceutában (Fotó: JOSE COLON)