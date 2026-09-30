Észak-koreai hadifoglyok érkeztek Szöulba, Zelenszkij túl sokat beszélt
Fejlettebb fegyverzetek beszerzése céljából hozhatta nyilvánosságra Ukrajna elnöke, hogy észak-koreai katonákat fogott el és küldte őket Szöulba. A dél-koreai hatóságok előzőleg a teljes diszkréciót kérték az ukránoktól az érzékeny ügyben, s elképzelhetőnek tartják, hogy Volodimir Zelenszkij így akar nyomást gyakorolni rájuk.
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