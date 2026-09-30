Antifa-ügy: jogerősen hét évet kapott Maja T.
Jogerősen is többéves börtönbüntetést kapott a 2023-as budapesti antifa-támadások két vádlottja, a Fővárosi Ítélőtábla ugyanakkor mindkettőjük büntetését egy-egy évvel enyhítette. Maja T.-nek hét, Gabriele M.-nek hat évet kell rács mögött töltenie a csoportosan elkövetett támadások miatt.
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