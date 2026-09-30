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Antifa-ügy: jogerősen hét évet kapott Maja T.

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Jogerősen is többéves börtönbüntetést kapott a 2023-as budapesti antifa-támadások két vádlottja, a Fővárosi Ítélőtábla ugyanakkor mindkettőjük büntetését egy-egy évvel enyhítette. Maja T.-nek hét, Gabriele M.-nek hat évet kell rács mögött töltenie a csoportosan elkövetett támadások miatt.

Juhász Kristóf István
2026. 09. 30. 11:25
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
fővárosi ítélőtáblamaja ttesti sértésSzóljon hozzá!

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Tisza a mellékhelyiség fogságában

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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