Eltemették Deák Bill Gyulát – képeken búcsúztak a magyar blues királyától

Deák Bill Gyula felesége, Marika tavaly tavasszal hunyt el, a magyar blueskirály alig egy évvel később követte őt, a Kapitány idén szeptember 17-én, 77 ment hunyt el. Halálát mégsem gyáz okozta, épp egy jól sikerült műtét után készült a követező fellépésére, mikor váratlanul megadta magát a a szíve. Az énekest Zalaegerszegen kezelték, ahol pacemakert ültettek be neki, a beavatkozást követő éjszaka azonban hirtelen szívhalál következtében meghalt. A főorvos tájékoztatása szerint a történtek az orvosokat is váratlanul érték.

A legendás énekes korábban, 2012 végén szívinfarktuson is átesett, később azonban visszatért a színpadra, és egészen az utóbbi időszakig rendszeresen koncertezett.

Az idén is fellépésekkel készült, többek között a Rossz vér című lemezére épülő különleges turnéval. Halála után pályatársai sorra idézték fel a vele kapcsolatos emlékeiket: Nagy Feró mellett elbúcsúzott tőle Keresztes Ildikó és Földes László Hobo is, de gyászát fejezte ki Orbán Viktor is.