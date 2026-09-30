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Eltemették Deák Bill Gyulát – képeken búcsúztak a magyar blues királyától

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Szeptember 30-án, szerdán délután egy órakor helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát a budapesti Új Köztemetőben. A 77 éves korában elhunyt bluesénekes temetését a 3-as számú ravatalozóban tartották, a nyilvános szertartáson egy szál fehér rózsával bárki leróhatta kegyeletét.

Dani Áron
2026. 09. 30. 15:48
Fotó: Polyák Attila
Deák Bill Gyula a magyar blueskirály temetése az Új Köztemetőben
Deák Bill Gyula a magyar blueskirály temetése az Új Köztemetőben
Deák Bill Gyula a magyar blueskirály temetése az Új Köztemetőben
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Deák Bill Gyula felesége, Marika tavaly tavasszal hunyt el, a magyar blueskirály alig egy évvel később követte őt, a Kapitány idén szeptember 17-én, 77  ment hunyt el. Halálát mégsem  gyáz okozta, épp egy jól sikerült műtét után készült a követező fellépésére, mikor váratlanul megadta magát a a szíve. Az énekest Zalaegerszegen kezelték, ahol pacemakert ültettek be neki, a beavatkozást követő éjszaka azonban hirtelen szívhalál következtében meghalt. A főorvos tájékoztatása szerint a történtek az orvosokat is váratlanul érték.

A legendás énekes korábban, 2012 végén szívinfarktuson is átesett, később azonban visszatért a színpadra, és egészen az utóbbi időszakig rendszeresen koncertezett. 

Az idén is fellépésekkel készült, többek között a Rossz vér című lemezére épülő különleges turnéval. Halála után pályatársai sorra idézték fel a vele kapcsolatos emlékeiket: Nagy Feró mellett elbúcsúzott tőle Keresztes Ildikó és Földes László Hobo is, de gyászát fejezte ki Orbán Viktor is.

Deák Bill Gyula 1987-ben alapította meg a Deák Bill Blues Bandet, és több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik legjellegzetesebb előadójává vált. Az István, a király Tordájaként, a Vadászat közreműködőjeként és a Kopaszkutya szereplőjeként is a magyar könnyűzene emblematikus alakja lett. Művészi munkásságát 2022-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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