Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
Újabb részletek derültek ki Deák Bill Gyula halálának körülményeiről. A 77 éves bluesénekest néhány napig a zalaegerszegi kórházban kezelték, ahol pacemakert ültettek be neki. A beavatkozást követő éjszaka váratlanul elhunyt; a kórház főorvosa az MTI-nek elmondta, halálát hirtelen szívhalál okozta.
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