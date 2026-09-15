Liverpoolban állítják, Iraola nehéz döntés előtt áll Szoboszlai kapcsán

Játszik-e Szoboszlai és Kerkez a Tottenham ellen?

Bár konkrét neveket nem említett, nem kizárt, hogy kedden Iraola egyik magyar játékosa sem kap lehetőséget, legalábbis a kezdőcsapatban. Szoboszlai Dominik az eddigi három liverpooli idényében összesen hat ligakupa-mérkőzésen lépett pályára, a háromból a legutóbbi gólját épp a Tottenham ellen szerezte még tavaly februárban. Kerkez Milos az előző évadban a klub mindkét sorozatbeli találkozóján játszott.

Kerkez Milos szombaton egyfélidőnyi játéklehetőséget kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Fulham elleni szombati bajnokin egyikük sem nyújtott kimagasló teljesítményt, a liverpooli honlapok elsősorban a középpályásokat hibáztatták a pontvesztésért. Iraola erre is kitért hétfőn, szerinte nem lehet csak Szoboszlai és Ryan Gravenberch nyakába varrni a vártnál gyengébb játékot, inkább kollektívan kell nézni a játékosok produkcióját.

Más lapokhoz hasonlóan a Liverpool Echo ennek ellenére

Andoni Iraola nehéz döntés előtt áll Szoboszlai Dominik ügyében, mivel a Liverpool hatalmas változtatásokat fontolgat

címmel vezette fel a keddi találkozót. A portál a cikkében arra is kitért, hogy balhátvédként Kerkez helyett Kosztasz Cimikasz vagy akár Luke Chambers is játszhat, a középpályásokat illetően pedig úgy fogalmazott, hogy Iraola teljes átalakítást végezhet azon a poszton. A lap szerint Trey Nyoni, James McConnell és Lewis Koumas egyaránt lehetőséget kaphat, ugyanakkor „Szoboszlai a három csapatkapitány-helyettes egyike, így ha kimaradna a kezdőcsapatból, annak mindenképpen lenne jelentősége".

A keddi találkozó után a Liverpool a Bournemouth otthonában, míg a Tottenham az Aston Villa ellen lép még pályára az angol bajnokságban a válogatottszünetet megelőzően.