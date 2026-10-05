„Megy a kábítás!” – a kormányra zúdultak a kritikák az autópálya-fejlesztőket támadó videó után

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„Kicsit uncsi. A gazdaság stagnál. Ez a baj”, „Megy a kábítás!!!”, „Ettől olcsóbb lesz a kenyér” – ilyen és ehhez hasonló hozzászólásokkal fogadták a kormány Facebook-oldalán azt a videót, amelyben a kormányszóvivők az MKIF gazdálkodását támadták. Figyelemre méltó, hogy a kommentelők többsége visszafordította a kritikát: az útfejlesztő helyett a Tisza-kormány teljesítményét és költéseit bírálták. Nem meglepő, hogy a facebookozók nem volt vevők a Tisza hergelésére, hiszen az MKIF 2022 óta több száz milliárd forint értékű beruházásokat és útfelújításokat valósított meg.

Kárpáti András
2026. 10. 05. 5:40
Forrás: Facebook

„Megy a kábítás”

A videóban elhangzottak hitelességét is többen megkérdőjelezték. Zsolt például azt írta: „Megy a kábítás!!!”, Éva pedig úgy fogalmazott: „El is hiszik... amit mondanak...” Egy másik hozzászóló azt kérdezte: „Miért kell folyamatosan hazudozni?”

 

Mások iróniával reagáltak a bejelentésre. „Ettől olcsóbb lesz a kenyér” – jegyezte meg József, míg egy másik facebookozó az M1-es autópálya munkálataira utalva azt írta: „Szóval még úgy jó 10 évig lesz terelés az M1-esen, köszönjük.”

Attila szerint az új kabinet „6 hónap alatt több kárt okozhatott, mint Orbán 16 év alatt”, és azt írta, reméli, ezért „megfizetnek”. A hozzászólás több mint kétszáz reakciót kapott.

 

A kormányszóvivők személyét sem kímélték a kommentelők. Mária azt üzente az egyik szóvivőnek: „Menj inkább modellnek, ott nem kell beszélni.” Egy másik hozzászóló egyszerűen úgy fogalmazott: „Szánalmas hölgyeim.” Katalin szerint pedig „a három szóvivő nem tesz ki egyet”, és azt kifogásolta, hogy szerinte a kérdésekre sem tudnak megfelelően válaszolni. Gábor már azt kérdezte a szóvivőktől: „Új állás már van, hölgyek?”

 

Akadt olyan hozzászóló is, aki azt írta: „Önöket még hallgatni is rossz, soha egy jó hírt nem hallunk!” A kommentmezőben tehát a kormány MKIF-fel szembeni kritikája sok esetben visszafelé sült el: a hozzászólók egy része az útkezelő helyett a kabinet gazdaságpolitikáját, költéseit és kommunikációját kezdte bírálni.

 

Közben több száz milliárdos fejlesztések zajlanak

A Tisza támadásaival szemben az MKIF elmúlt éveinek mérlege jelentős útfejlesztéseket és felújításokat mutat. A társaság 2023 és 2025 között hajtotta végre a kezelésében lévő gyorsforgalmi utak nagyszabású szintrehozási programját. Az MKIF közlése szerint ennek során a kezelésében lévő főpályák mintegy 70 százaléka megújult, emellett hidakon, csomópontokon és pihenőhelyeken is dolgoztak.

A beruházások 2026-ban sem álltak le. Jelenleg is zajlik az M1-es autópálya bővítése: a Bicske és Tatabánya közötti szakaszon a munkálatok miatt ideiglenes 2+2 sávos forgalmi rendet alakítottak ki. Az M4-es gyorsforgalmi út mellett, Monor térségében pedig új, korszerű komplex pihenőhely épül.

Az MKIF saját összesítése szerint csak 2025-ben 4,5 millió négyzetméternyi burkolat újult meg a társaság kezelésében lévő gyorsforgalmi utakon. A 2022 óta elindított, illetve megvalósított munkák így összességében több száz milliárd forintos fejlesztési volument jelentenek, miközben a társaság a már meglévő gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását is ellátja.

Mindenki az MKIF-re figyelt, pedig van egy sokkal durvább autópálya-koncesszió

A Világgazdaság által közzétett hozzáférhető adatok ugyanis éppen azt mutatják, hogy a magyar koncesszor által működtetett rendszer nemcsak nagyobb hálózatot kezel, hanem kilométerenként lényegesen kedvezőbb költséggel teszi ezt, mint a külföldi tulajdonú M5-ös és M6-os koncesszió.

Merthogy a külföldi autópálya-koncessziók hatvan százalékkal drágábbak.

Az M5-ös és az M6-os autópálya együttesen 390 kilométeres hálózatot jelent. A két pálya után kilométerenként 460 millió forintos költséggel számolhat az állam. Ezzel szemben az MKIF 1315 kilométernyi gyorsforgalmi utat kezel, kilométerenként 288 millió forintért. A különbség 172 millió forint kilométerenként. 

A külföldi tulajdonban lévő M5-ös és M6-os fajlagos költsége csaknem 60 százalékkal magasabb a magyar koncesszorénál.

Sőt. Az M5-ös és az M6-os konstrukciója euróalapú, az árfolyamkockázatot pedig a magyar állam viseli. Ha a forint gyengül, a költségvetés terhei emelkednek. A külföldi modell így nemcsak kilométerenként drágább, hanem devizakockázatot is terhel a magyar adófizetőkre

 

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