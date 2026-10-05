„Megy a kábítás!” – a kormányra zúdultak a kritikák az autópálya-fejlesztőket támadó videó után

„Megy a kábítás”

A videóban elhangzottak hitelességét is többen megkérdőjelezték. Zsolt például azt írta: „Megy a kábítás!!!”, Éva pedig úgy fogalmazott: „El is hiszik... amit mondanak...” Egy másik hozzászóló azt kérdezte: „Miért kell folyamatosan hazudozni?”

Mások iróniával reagáltak a bejelentésre. „Ettől olcsóbb lesz a kenyér” – jegyezte meg József, míg egy másik facebookozó az M1-es autópálya munkálataira utalva azt írta: „Szóval még úgy jó 10 évig lesz terelés az M1-esen, köszönjük.”

Attila szerint az új kabinet „6 hónap alatt több kárt okozhatott, mint Orbán 16 év alatt”, és azt írta, reméli, ezért „megfizetnek”. A hozzászólás több mint kétszáz reakciót kapott.

A kormányszóvivők személyét sem kímélték a kommentelők. Mária azt üzente az egyik szóvivőnek: „Menj inkább modellnek, ott nem kell beszélni.” Egy másik hozzászóló egyszerűen úgy fogalmazott: „Szánalmas hölgyeim.” Katalin szerint pedig „a három szóvivő nem tesz ki egyet”, és azt kifogásolta, hogy szerinte a kérdésekre sem tudnak megfelelően válaszolni. Gábor már azt kérdezte a szóvivőktől: „Új állás már van, hölgyek?”

Akadt olyan hozzászóló is, aki azt írta: „Önöket még hallgatni is rossz, soha egy jó hírt nem hallunk!” A kommentmezőben tehát a kormány MKIF-fel szembeni kritikája sok esetben visszafelé sült el: a hozzászólók egy része az útkezelő helyett a kabinet gazdaságpolitikáját, költéseit és kommunikációját kezdte bírálni.

Közben több száz milliárdos fejlesztések zajlanak

A Tisza támadásaival szemben az MKIF elmúlt éveinek mérlege jelentős útfejlesztéseket és felújításokat mutat. A társaság 2023 és 2025 között hajtotta végre a kezelésében lévő gyorsforgalmi utak nagyszabású szintrehozási programját. Az MKIF közlése szerint ennek során a kezelésében lévő főpályák mintegy 70 százaléka megújult, emellett hidakon, csomópontokon és pihenőhelyeken is dolgoztak.

A beruházások 2026-ban sem álltak le. Jelenleg is zajlik az M1-es autópálya bővítése: a Bicske és Tatabánya közötti szakaszon a munkálatok miatt ideiglenes 2+2 sávos forgalmi rendet alakítottak ki. Az M4-es gyorsforgalmi út mellett, Monor térségében pedig új, korszerű komplex pihenőhely épül.