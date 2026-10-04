Rétvári Bence: A magyar családi vállalkozásokat sújtja majd a vagyonadó
A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai fizethetik meg a Tisza-kormány által jövőre bevezetni tervezett vagyonadó árát – erről beszélt Rétvári Bence vasárnap közzétett Facebook-videójában. A KDNP frakcióvezetője szerint az intézkedés nem elsősorban a dúsgazdagokat érinti majd, hanem azokat a magyar vállalkozókat, akik akár évtizedek munkájával építették fel családi cégeiket.
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