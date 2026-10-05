Legemlékezetesebb meccsének végét meneküléssel töltötte a világbajnok futballista

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Thomas Müller a The Late Run podcast vendége volt. A világbajnok német futballista pályafutása néhány fontos epizódjáról, így a 2014-es labdarúgó-vb elődöntőjéről, Brazília 7-1-es legyőzéséről is beszélt. Müller a jelenlegi német válogatott problémáira is kitért, s bízik abban, hogy Jürgen Klopp pozitív változást hoz. Fontos kiemelni, hogy a felvétel még a Nemzetek Ligája-meccsek előtt készült, amelyeken nem parádézott a Nationalelf Klopp irányítása alatt.

Koczó Dávid
2026. 10. 05. 9:13
Thomas Müller és David Luiz nem barátkoztak össze a brazil és a német válogatott 2014-es vb-elődöntőjén, amely Németország 7-1-es sikerével ért véget Fotó: AFP/Gabriel Bouys

Müller bizalmát fejezte ki, hogy a nyáron kinevezett szövetségi kapitány, Jürgen Klopp újra sikerre vezeti Németországot. A 2010-es vb-gólkirály szerint Kloppnak ehhez jó játékosok állnak rendelkezésére, de nincs olyan klasszisa, aki ellensúlyozni tudná, ha a játékrendszer nem megfelelő.

A kontextusból kiderül, hogy az interjút még a Nemzetek Ligája-meccsek előtt vették fel, azaz Müller nem tudott reagálni Klopp első meccseire a német válogatott kispadján. Négy forduló után Németország mindössze öt ponttal áll a Nemzetek Ligája-csoportjában, különösen a görögök elleni két meccsen szerzett egy pont aligha tölti el elégedettséggel a német szurkolókat.

Thomas Müller menekült David Luiz elől a 7-1 végén

Nem meglepő, hogy az interjúban szóba került a 2014-es vb-elődöntő, a brazilok elleni 7-1-es siker, amely során Müller szerezte az első gólt. A támadó felidézte, hogy a mérkőzés végén már csak arra figyelt, nehogy a brazil védő, David Luiz lerúgja őt.

– Az öltözőben hitetlenkedve néztünk egymásra: tényleg 5-0-ra vezetünk? Az edzőnk lenyugtatott minket, hogy ne csináljunk butaságot, ne kezdjünk el sarkazgatni, tiszteljük az ellenfelet. 

De emlékszem, volt egy vitám David Luizzal a meccsen, és az utolsó tizenöt percben szerintem oda akart rúgni nekem egyszer-kétszer. Én csak menekültem előle, ha jött a labda és ő is, szinte félreugrottam, hogy nem akarom a labdát

– árulta el Müller, aki nem titkolta azt sem: sokszor visszanézte a találkozót.

 

Thomas MüllerJürgen Kloppnémet labdarúgó-válogatottbrazil fociválogatottDavid LuizSzóljon hozzá!

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