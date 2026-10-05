Legemlékezetesebb meccsének végét meneküléssel töltötte a világbajnok futballista

Müller bizalmát fejezte ki, hogy a nyáron kinevezett szövetségi kapitány, Jürgen Klopp újra sikerre vezeti Németországot. A 2010-es vb-gólkirály szerint Kloppnak ehhez jó játékosok állnak rendelkezésére, de nincs olyan klasszisa, aki ellensúlyozni tudná, ha a játékrendszer nem megfelelő.

A kontextusból kiderül, hogy az interjút még a Nemzetek Ligája-meccsek előtt vették fel, azaz Müller nem tudott reagálni Klopp első meccseire a német válogatott kispadján. Négy forduló után Németország mindössze öt ponttal áll a Nemzetek Ligája-csoportjában, különösen a görögök elleni két meccsen szerzett egy pont aligha tölti el elégedettséggel a német szurkolókat.

Thomas Müller menekült David Luiz elől a 7-1 végén

Nem meglepő, hogy az interjúban szóba került a 2014-es vb-elődöntő, a brazilok elleni 7-1-es siker, amely során Müller szerezte az első gólt. A támadó felidézte, hogy a mérkőzés végén már csak arra figyelt, nehogy a brazil védő, David Luiz lerúgja őt.