Az északírek bizakodóak, fel akarnak jutni az A-osztályba a Nemzetek Ligájában

„Izgatottak vagyunk, mert aki nem szeretne hatvanezer ember előtt futballozni, az rossz sportágat választott” - fogalmazott, majd kitért az észaírek erősségére is, miszerint „csapatként az elmúlt két évben mindig jól védekeztünk, az öt kapott gól nélküli mérkőzés is mutatja, mennyire kemény munkát végzünk a Nemzetek Ligájában.”

Hozzátette, már az előző NL-sorozatban is sok öröm érte az északír csapatot, de „időközben rájöttünk, hogy csapatszinten képesek vagyunk jobban is futballozni.

Semmiképpen sem elégszünk meg az egy ponttal a magyarok ellen, mindenképpen letámadjuk őket, hogy a lehető legtöbbször megszerezzük a labdát.

A csoport másik találkozóján a harmadik Ukrajna a szlovákiai Nagyszombatban fogadja a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgiát. Utóbbi együttes győzelemmel megelőzheti az előbbit. A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót. A magyarok már mindenképpen a legjobb kettő között végeznek, ami azért fontos, mert így a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők december 6-i sorsolásán a második kalapban szerepelnek majd.