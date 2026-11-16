Az északírek bizakodóak, fel akarnak jutni az A-osztályba a Nemzetek Ligájában

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Michael O'Neill, az északír válogatott szövetségi kapitánya sok futásra kényszerítené a magyar csapatot a keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Puskás Arénában. A tét az A-osztályba jutás és az, hogy a Nemzetek Ligájában ki végez a csoport első helyén.

Lantos Gábor
2026. 11. 16. 16:51
Az északírek bizakodóak, fel akarnak jutni az A-osztályba a Nemzetek Ligájában
Trai Hume (balra) és Kerkez Milos csatája a két csapat belfasti mérkőzésén Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP

„Izgatottak vagyunk, mert aki nem szeretne hatvanezer ember előtt futballozni, az rossz sportágat választott” - fogalmazott, majd kitért az észaírek erősségére is, miszerint „csapatként az elmúlt két évben mindig jól védekeztünk, az öt kapott gól nélküli mérkőzés is mutatja, mennyire kemény munkát végzünk a Nemzetek Ligájában.”

Hozzátette, már az előző NL-sorozatban is sok öröm érte az északír csapatot, de „időközben rájöttünk, hogy csapatszinten képesek vagyunk jobban is futballozni. 

Semmiképpen sem elégszünk meg az egy ponttal a magyarok ellen, mindenképpen letámadjuk őket, hogy a lehető legtöbbször megszerezzük a labdát.

A csoport másik találkozóján a harmadik Ukrajna a szlovákiai Nagyszombatban fogadja a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgiát. Utóbbi együttes győzelemmel megelőzheti az előbbit. A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót. A magyarok már mindenképpen a legjobb kettő között végeznek, ami azért fontos, mert így a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők december 6-i sorsolásán a második kalapban szerepelnek majd.

 

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