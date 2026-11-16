125 ezer éves, mérgezett vadászfegyverek nyomaira bukkantak a szaúd-arábiai sivatagban

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A világ legrégebbi mérgezett vadászfegyvereit azonosíthatták régészek Szaúd-Arábiában, ahol egy 125 ezer éves egykori édesvizű tó partján talált kőhegyeken halálos növényi toxin nyomait mutatták ki. A Science folyóiratban publikált felfedezés több mint megduplázza az ilyen fegyverek használatának eddig ismert történetét, és bizonyítja, hogy a korai emberek nem csupán áthaladtak az Arab-félszigeten, hanem fejlett technológiával letelepedtek a ma kietlen sivatag helyén egykor virágzó vízi élőhelyeken

Odrobina Kristóf
2026. 11. 16. 18:15
125 ezer éves fegyvereket találtak a régészek
125 ezer éves fegyvereket találtak a régészek Fotó: MARTIN BERNETTI Forrás: AFP

A Phys.org tudományos híroldal összefoglalója szerint a felfedezés alapjaiban változtatja meg az Arab-félsziget szerepéről alkotott képet az emberiség evolúciójában. A tudomány sokáig úgy tekintett erre a térségre, mint egy puszta átjáróra, ami az Afrikából kirajzó korai Homo sapiens csoportok csak gyorsan áthaladtak Ázsia felé. A mostani eredmények azonban igazolják, hogy az éghajlat nedvesebb szakaszaiban az emberek tartósan megtelepedtek a sivatagi oázisok körül, és összetett, több anyagból álló vadászeszközökkel alkalmazkodtak a környezethe.

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