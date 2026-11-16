125 ezer éves, mérgezett vadászfegyverek nyomaira bukkantak a szaúd-arábiai sivatagban

A Phys.org tudományos híroldal összefoglalója szerint a felfedezés alapjaiban változtatja meg az Arab-félsziget szerepéről alkotott képet az emberiség evolúciójában. A tudomány sokáig úgy tekintett erre a térségre, mint egy puszta átjáróra, ami az Afrikából kirajzó korai Homo sapiens csoportok csak gyorsan áthaladtak Ázsia felé. A mostani eredmények azonban igazolják, hogy az éghajlat nedvesebb szakaszaiban az emberek tartósan megtelepedtek a sivatagi oázisok körül, és összetett, több anyagból álló vadászeszközökkel alkalmazkodtak a környezethe.