Abortusztabletta-automatát működtetnek aktivisták Varsóban

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A világ első, kifejezetten abortusztabletták átvételére kialakított csomagautomatáját üzemeltetik lengyel nőjogi aktivisták Varsó belvárosában, közvetlenül a lengyel parlament épületével szemben. Az AbortOmat névre keresztelt, 22 rekeszes rózsaszín szekrény egy hatjegyű PIN-kód segítségével teszi lehetővé a gyógyszeres terhességmegszakításhoz szükséges készítmények névtelen és azonnali átvételét, amivel a szervezők egy jogi szürkezónát kihasználva kerülik meg a börtönbüntetéssel fenyegető szigorú lengyel abortusztörvényt

Odrobina Kristóf
2026. 11. 16. 16:56
Abortusztablettákat lehet venni egy csomagküldő automatából Varsóban
Abortusztablettákat lehet venni egy csomagküldő automatából Varsóban Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto

Heves tiltakozások és politikai patthelyzet

Az AbortOmat működését szinte mindennapos tüntetések és hangos tiltakozások kísérik a központ előtt, mivel abortuszellenes csoportok és konzervatív politikusok a törvények nyílt kijátszásával és életellenes tevékenységgel vádolják az aktivistákat. A projekt helyszínének megválasztása – közvetlenül a Szejm épületével szemben – ugyanakkor tudatos politikai üzenet Donald Tusk miniszterelnök kormányának is. 

Donald Tusknak is üzentek az abortusz mellett tüntető aktivisták (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)
Donald Tusknak is üzentek az abortusz mellett tüntető aktivisták (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)

Tusk a 2023-as parlamenti választási kampányban a terhesség 12. hetéig terjedő szabad abortusz bevezetését ígérte, ám kormánykoalíciója azóta sem tudott egységes álláspontra jutni a kérdésben.

Bár a lengyel parlament alsóháza október végén megszavazott két olyan törvényjavaslatot, amelyek enyhítenék a szigorú tilalmat és dekriminalizálnák az abortuszhoz nyújtott segítséget, a jogszabályok sorsa továbbra is bizonytalan az államfői vétó veszélye miatt.

Az aktivisták ezért közölték, hogy a politikai vitáktól függetlenül tovább bővítik saját ellátórendszerüket, amely az Abortion Without Borders hálózat adatai szerint már tavaly is több mint 38 ezer lengyel nőnek segített a terhességmegszakításban. 

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