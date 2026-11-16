Abortusztabletta-automatát működtetnek aktivisták Varsóban

Heves tiltakozások és politikai patthelyzet

Az AbortOmat működését szinte mindennapos tüntetések és hangos tiltakozások kísérik a központ előtt, mivel abortuszellenes csoportok és konzervatív politikusok a törvények nyílt kijátszásával és életellenes tevékenységgel vádolják az aktivistákat. A projekt helyszínének megválasztása – közvetlenül a Szejm épületével szemben – ugyanakkor tudatos politikai üzenet Donald Tusk miniszterelnök kormányának is.

Donald Tusknak is üzentek az abortusz mellett tüntető aktivisták (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)

Tusk a 2023-as parlamenti választási kampányban a terhesség 12. hetéig terjedő szabad abortusz bevezetését ígérte, ám kormánykoalíciója azóta sem tudott egységes álláspontra jutni a kérdésben.

Bár a lengyel parlament alsóháza október végén megszavazott két olyan törvényjavaslatot, amelyek enyhítenék a szigorú tilalmat és dekriminalizálnák az abortuszhoz nyújtott segítséget, a jogszabályok sorsa továbbra is bizonytalan az államfői vétó veszélye miatt.

Az aktivisták ezért közölték, hogy a politikai vitáktól függetlenül tovább bővítik saját ellátórendszerüket, amely az Abortion Without Borders hálózat adatai szerint már tavaly is több mint 38 ezer lengyel nőnek segített a terhességmegszakításban.