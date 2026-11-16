Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva újra együtt szerepelnek majd a napokban, de most sem kormányinfón

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Új műsor indul november 19-én a Klubrádió internetes zenecsatornáján, a Zebrádión. A 15 perc hírnév című műsor első vendégei Magyar Péter három kormányszóvivője, Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva lesznek, akik kedvenc dalaikat mutatják be. Deák Dániel politikai elemző szerint mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány korábban rendszeres tájékoztatást ígért, a Kormányinfók azonban elmaradnak.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 17:52
Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva újra együtt szerepelnek majd a napokban, de most sem kormányinfón
Fotó: Ladóczki Balázs

Borítókép:  Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt
Mellette Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők (b-j). (Fotó: Ladóczki Balázs)

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