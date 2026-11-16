Futballcsoda Feröeren, osztályozót játszhatnak Turi Géza Dávidék
Szinte hihetetlen, de öt döntetlenre végződött Nemzetek Ligája mérkőzés után megszületett az első győzelme annak a csapatnak, amely így veretlenül zárta a C-osztály küzdelmeit. A Feröer-szigetek hétfőn délután hazai pályán 1-0-ra nyert Moldova ellen, s ezzel a szlovákok mögött a csoport második helyén végzett.
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