„Novák Katalint meg kellett és meg is lehetett volna védeni” – Budaházy György a kegyelmi ügyről is megszólalt

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Össze kellett volna zárni Novák Katalin mögött a kegyelmi ügyben – mondta Budaházy György a Demokratának adott interjújában. Szerinte az akkori válság nyitott utat Magyar Péter előtt, akinek éppen azok a szavazók fordíthatnak hátat, akik áprilisban többséghez juttatták a Tiszát.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 16. 19:53
Budaházy: Új, igazságos határt kell húzni 20230530 Budapest Budaházy György aktivista Fotó: Kurucz Árpád (KA) Magyar Nemzet
Fotó: Kurucz Árpád

– Össze kellett volna zárni mögötte erőt mutatva. A gyengeséget használták ki a Fidesz ellen

– szögezte le. Egyúttal Magyar Péter politikai fellépését is ehhez köti, mint mondta, „a kegyelmi ügy kapcsán nyílt résből bújt elő Magyar Péter is”. Budaházy szerint a válság nélkül erre nem lett volna lehetősége, de ugyanígy a Tiszának egy hasonló válsága hozhatja Magyar Péter vesztét, akár már tavasszal.

A kegyelmi ügy körülményeit értékelve elmondta, szerinte ha Fidesz felvállaja Novák nyilvános megvédését, azzal egyértelművé tehette volna, hogy „a hisztériával ellentétben szabályszerűen és jogszerűen döntött úgy, hogy kegyelmet ad egy olyan embernek is, akinek az ügye korántsem volt egyértelmű, és aki addigra már rég házi őrizetben volt, vagyis egy percet sem úszott meg a börtönből.” 

Ez az ő döntése volt, nem tartozik érte számadással

– szögezte le Budaházy.

Hozzátette: az elvesztett választás után Orbán Viktor is megtapasztalhatta, hogy jobban járt volna a konfliktus elől elmenekülő köztársasági elnök helyett egy olyannal, aki nagy eséllyel beleállt volna a helyzetbe, ellenben a saját elmozdítását aláíró Sulyok Tamásal. Budaházy szerint

a lengyelországi események mutatják, mennyit érhet adott esetben egy bevállalósabb köztársasági elnök, aki ma Novák Katalin lehetne.

Novák Katalin bevállalós elnök lehetett volna Budaházy György szerint. Fotó: Novák Katalin Facebok-oldala

 

Magyar Péter őszödi pillanata még várat magára

Budaházy úgy látja, hogy a Tisza kormányzása különösen rossz pillanatban érte az országot. Szerinte Trianon óta nem látott világrendváltás zajlik, miközben a kabinet egy globalista elithez kötötte Magyarországot. „Ez a rombolás nem tarthat négy évig” – vélekedett.

A Tisza helyzetét a Gyurcsány-kormánnyal összevetve felidézte, hogy az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után Gyurcsánynak esze ágában sem volt lemondani. Budaházy szerint azonban a 2006. október 23-i rendőri fellépés már a baloldali választók egy részét is felháborította, és az akkori események vezettek el a Fidesz 2010-es kétharmados győzelméhez. „Ő végül belebukott 2006-ba” – mondta Gyurcsányról.

Ez az a fordulópont, ami Budaházy szerint még nem jött el Magyar Péternél. „Még nem történt olyan katarzis, mint az őszödi beszéd” – fogalmazott. 

A Tisza-párt választóinak egy része hozzászokott ahhoz, hogy Magyar „reggel mond valamit, délben az ellenkezőjét, este meg letagadja az egészet”.

Akik többséghez juttatták, azok fordulhatnak ellene a leghamarabb

Budaházy úgy számol, hogy az áprilisi választáson legalább másfél millió olyan ember szavazott a Tiszára, aki idővel rá fog jönni, hogy félrevezették. Ezek a választók majd a saját megélhetésükön érzik majd a kormány döntéseinek következményeit, és szembesülnek azzal, mely kampányígéretek maradtak teljesítetlenül.

„Ők fognak a leggyorsabban kiábrándulni és a Tisza ellen fordulni” – mondta Budaházy, aki szerint ez már tavaszig megtörténhet.

 

novák katalinbudaházy györgyMagyar Péter

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