„Novák Katalint meg kellett és meg is lehetett volna védeni” – Budaházy György a kegyelmi ügyről is megszólalt

– Össze kellett volna zárni mögötte erőt mutatva. A gyengeséget használták ki a Fidesz ellen

– szögezte le. Egyúttal Magyar Péter politikai fellépését is ehhez köti, mint mondta, „a kegyelmi ügy kapcsán nyílt résből bújt elő Magyar Péter is”. Budaházy szerint a válság nélkül erre nem lett volna lehetősége, de ugyanígy a Tiszának egy hasonló válsága hozhatja Magyar Péter vesztét, akár már tavasszal.

A kegyelmi ügy körülményeit értékelve elmondta, szerinte ha Fidesz felvállaja Novák nyilvános megvédését, azzal egyértelművé tehette volna, hogy „a hisztériával ellentétben szabályszerűen és jogszerűen döntött úgy, hogy kegyelmet ad egy olyan embernek is, akinek az ügye korántsem volt egyértelmű, és aki addigra már rég házi őrizetben volt, vagyis egy percet sem úszott meg a börtönből.”

Ez az ő döntése volt, nem tartozik érte számadással

– szögezte le Budaházy.

Hozzátette: az elvesztett választás után Orbán Viktor is megtapasztalhatta, hogy jobban járt volna a konfliktus elől elmenekülő köztársasági elnök helyett egy olyannal, aki nagy eséllyel beleállt volna a helyzetbe, ellenben a saját elmozdítását aláíró Sulyok Tamásal. Budaházy szerint

a lengyelországi események mutatják, mennyit érhet adott esetben egy bevállalósabb köztársasági elnök, aki ma Novák Katalin lehetne.