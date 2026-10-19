Baka András színt vallott: Budaházy Györgynek nem adott volna kegyelmet, Windisch László elmozdítását adott esetben aláírná
Baka András első államfői interjújában szó esett az Állami Számvevőszék elnökének a helyzetéről, a Korbely-ügyről, valamint arról is, hogy miért nem adott volna kegyelmet Budaházy Györgynek.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en