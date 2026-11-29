Nehezített pálya, kevesebb pénz

A beszélgetésben elhangzott, hogy a magyar mezőgazdaságot egyszerre több irányból is szabadkereskedelmi nyomás alá helyezi az uniós politika. A kanadai egyezmény (CETA) parlamenti jóváhagyása és a dél-amerikai Mercosur-megállapodás mellett Brüsszel Indonéziával is szabadkereskedelmi paktumot köt. Nagy István szerint az indonéz pálmaolaj beengedése az európai szinten is jelentős hazai napraforgó-termesztést és a magyar növényolajipart sújthatja, kizárólag azért, hogy a német autóipar és a nyugat-európai technológia új exportpiacokhoz jusson. Úgy vélekedett, ezt a szemléletet egyetlen mondat cáfolja meg: korgó gyomorral a legjobb autót sem jó érzés vezetni.

Bayer Zsolt felidézte Bóna Szabolcs agrárminiszter visszatérő álláspontját, amely szerint a magyar termelőknek meg kell tanulniuk versenyezni az ukrán, a dél-amerikai és most már az indonéz agrárszereplőkkel is.

Nagy István erre rámutatott: az uniós gazdáknak egyre szigorúbb zöldítési, biodiverzitási és nyomon követési előírások között kell dolgozniuk, a növényvédő szerek hatóanyagát pedig olyan mértékben csökkentik, hogy sok készítmény már alig fejti ki a hatását.

Ezt a nehezített pályát súlyosbítja, hogy az új Közös Agrárpolitika költségvetését 21–22 százalékkal vágják meg, a kieső összeget pedig Ukrajnának juttatják – vagyis a hazai termelőktől elvont támogatásból erősítik a legnagyobb konkurensüket.

Ékszerdoboz az óriások között

A volt miniszter szerint nem magával a versennyel van baj, hanem a rosszul kijelölt céllal. Egy korábbi brazíliai tárgyalását felidézve mutatott rá a léptékbeli különbségekre: Magyarország ötmillió hektárnyi szántóterülettel rendelkezik, szemben a dél-amerikai agrárhatalom 550 millió hektáros területével. Ekkora nagyságrenddel, az iparosított, GMO-t alkalmazó tömegtermeléssel árban nem lehet és nem is érdemes versenyezni.

Nagy István úgy látja, Magyarország stratégiai előnye éppen az ékszerdobozhoz hasonló, kisebb, de kiváló adottságú termőterületben rejlik.

A magyar agrárium akkor lehet sikeres, ha mást kínál a tömegtermékeknél: prémium minőségű, adalékanyag-mentes és az Alaptörvényben is rögzített módon garantáltan GMO-mentes élelmiszereket. A világpiacon mindig lesz egy öt–tíz százalékos vásárlói réteg, amely kiemelten figyel az egészségére és az élelmiszer-biztonságra, és hajlandó megfizetni a magasabb minőség árát. A volt tárcavezető szerint az ukrán import előtt megnyitott kapu éppen ezt a hosszú távú versenyelőnyt teszi kockára.