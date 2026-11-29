Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára később közleményben ismerte el, hogy Lezsák neve informatikai hiba következtében került a hálózati személyek közé.

A levéltár elnézést kért az érintett politikustól, és jelezte, hogy megkezdi az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök szintén bocsánatot kért Lezsáktól.

A nyomozók felbukkanása Lakiteleken éppen ezután történt meg, így felmerül, hogy a Tisza az ügynökbotrányról akarta elterelni a figyelmet azzal, hogy NAV nyomozók vonultak ki a népfőiskolához. Lezsák Anna ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy a kormányzat piti politikai bosszúhadjáratot indított, hogy szót emeltek az édesapjávall annak a 163 embernek az érdekében, akik – bár megfigyeltek voltak – ügynökként bélyegezték meg őket.

Lezsák Sándor egyébként pert indított a történtek miatt, 15 milliós sérelemdíjat követel.

Borítókép: Lezsák Sándor (Fotó: Bús Csaba/Petőfi Népe)