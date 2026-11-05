Borítókép: Lezsák Sándor (Forrás: Facebook)
Tévesen közölték Lezsák Sándor nevét: magyarázkodik a levéltár
Informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve hálózati személyként a nyilvánosságra hozott ügynökadatbázisban – közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Az Országgyűlés egykori alelnöke korábban határozottan visszautasította az ügynökvádat, és jelezte: jogi úton vesz elégtételt az őt ért rágalmakért.
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