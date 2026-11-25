Király Nóra egyébként arról is írt, hogy a helyszínen eljáró rendőrök munkája, hozzáállása normális, emberséges volt, s kollégái is ugyanerről számoltak be.
Megszólalt Király Nóra a civil szervezeteknél történt házkutatások után
A volt képviselő helyreigazítást kér minden médiumtól, amelyik álcivilnek nevezte a szervezeteket.
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