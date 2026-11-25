A tiszás képviselő szerint szükség van Magyarországon közszolgálati sportcsatornára
Amióta Kert Attilát megválasztották a közmédia vezetőjének, az M4 Sport jövője is kérdésessé vált. Székely Dávid csatornaigazgató elárulta: még nem volt alkalma leülni Kerttel átbeszélni a terveket, de az M4 Sport addig is működik, közvetíti a Fradi következő El-meccsét és a decemberi női kézilabda Európa-bajnokságot is. Kulcsár Krisztián tiszás országgyűlési képviselő szerint szükség van Magyarországon közszolgálati sportcsatornára.
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