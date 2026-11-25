Öt forduló után a Manchester City tíz, míg a Napoli négy ponttal áll a BL-alapszakasz tabelláján. Az elmúlt négy bajnokiján egyetlen pontot szerzett Cityre az Arsenal, a Serie A-ban nyolcadik nápolyiakra pedig a Sassuolo vár vasárnap a hazai ligában.
A kivetítőre néztek, majd rögtön letámadták Kovács Istvánt Manchesterben
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában, kedden az angol Manchester City hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott az olasz Napolival. A mérkőzés játékvezetőjét, Kovács Istvánt a lefújás után letámadták a manchesteriek, pedig a stadion kivetítője mutatott rossz adatot.
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