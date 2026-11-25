Gravenberch állapota sokkal aggasztóbb. „Fájdalmai vannak. Néha képes elviselni a fájdalmat, de jelenleg nincs jó állapotban. Az ilyen sérülések nem könnyűek” – mondta a vezetőedző.

A belgák határtalan önbizalma

A belga bajnok nagy önbizalommal várja a mérkőzést. Ivan Leko együttese az Aston Villa elleni nyitófordulós vereség után három egymást követő BL-meccset nyert meg. A belgák előbb Milánóban az Intert győzték le 4-3-ra, majd a francia Lenst verték 3-0-ra, legutóbb pedig Eindhovenben a PSV ellen nyertek 2-1-re. Hazájuk bajnokságában a hétvégén a Mechelen elleni 5-1-es sikerrel folytatták a sorozatot. A Club Brugge tizenegy mérkőzés óta veretlen. Ivan Leko vezetőedző a Liverpool elleni találkozót különleges lehetőségnek tartja. „A Liverpool az egyik legjobb ellenfél, akit kaphattunk.

Tudjuk, mi történt a múltban, és a két klub, illetve a szurkolók között is remek a kapcsolat.

Szeretnénk a belga Liverpool lenni” – fogalmazott a horvát szakember.

Leko ugyanakkor igyekezett levenni a terhet a játékosai válláról. „Nem azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat a Bajnokok Ligájában. Nyerni akarunk.”

A belga csapat középpályása, Freddie Potts szintén optimistán várja az összecsapást. Az angol játékos számára érdekes lesz a találkozó, hiszen korábban a West Ham United labdarúgója volt, így jól ismeri az angol futballközeget. „Az augusztusi sorsoláskor abban reménykedtem, hogy egy angol csapattal találkozunk. Ismerjük a Liverpool képességeit, komoly kihívás előtt állunk, de ez az ellenfelünkre is igaz. Szerintem nagyon jó esélyünk van a meccs megnyerésére” – mondta Potts.

A középpályás szerint két olyan együttes találkozik, amelyek közel állnak egymáshoz a tabellán, és mindketten szeretnék folytatni a jó szereplésüket.

1978-ban a Liverpool és a Brugge játszott egymás ellen a BEK-döntőben - Fotó: STAFF / AFP

A Liverpool és a Club Brugge eddig három alkalommal találkozott egymással, és mindhárom összecsapás egy európai kupasorozat döntője volt.

Az 1976-os UEFA-kupa fináléjában az angolok kettős győzelemmel, összesítésben 4-3-ra diadalmaskodtak.

Két évvel később, 1978-ban már a BEK döntőjében csaptak össze, akkor a Wembleyben Kenny Dalglish góljával 1-0-ra nyert a Liverpool. Most először találkoznak egymással úgy, hogy nem egy európai trófea sorsa a tét. A Liverpool papíron esélyesebb, de a jelenlegi formák alapján korántsem lehet egyértelmű angol sikerről beszélni.